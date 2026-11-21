Hiljem toimunud A-divisjoni võistlusel püstitas rajarekordi 34,26 USA kiiruisutäht Jordan Stolz. Teist kohta jagama jäänud Ziwen Lian (Hiina) ja Laurent Dubreuil (Kanada) kaotasid talle koguni 45 sajandikuga.

Meie sportlasest tulid ettepoole ka Björn Magnussen (Norra; 35,01), Marek Kania (Poola; 35,06) ja Ignat Golovatsjuk (35,10). Kokku osales B-divisjoni võistlusel 20 meest.

Liiv läbis pool kilomeetrit ajaga 35,16, millega jäi divisjoni kiireimale ehk Itaalia esindajale Jeffrey Rosanellile alla 0,23 sekundiga.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: