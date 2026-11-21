Liiv tuli B-divisjoni võistlusel viiendaks, Stolz näitas võimu
Eesti kiiruisutaja Marten Liiv teenis Jaapanis Obihiros toimuval hooaja teisel MK-etapil meeste 500 meetri B-divisjoni võistlusel esimeses sõidus viienda koha.
Liiv läbis pool kilomeetrit ajaga 35,16, millega jäi divisjoni kiireimale ehk Itaalia esindajale Jeffrey Rosanellile alla 0,23 sekundiga.
Meie sportlasest tulid ettepoole ka Björn Magnussen (Norra; 35,01), Marek Kania (Poola; 35,06) ja Ignat Golovatsjuk (35,10). Kokku osales B-divisjoni võistlusel 20 meest.
Hiljem toimunud A-divisjoni võistlusel püstitas rajarekordi 34,26 USA kiiruisutäht Jordan Stolz. Teist kohta jagama jäänud Ziwen Lian (Hiina) ja Laurent Dubreuil (Kanada) kaotasid talle koguni 45 sajandikuga.
Liivi ajast olid A-divisjonis kiiremad 15 uisutajat.
Pühapäeval sõidetakse 500 meetrit korra veel.
Toimetaja: Siim Boikov