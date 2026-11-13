Kaks Eesti paari võitlevad koha eest kurlingu segapaaride MM-il

Sel nädalavahetusel, 14.-15. novembril toimuvad Tallinnas Tondiraba jäähallis kurlingu segapaaride MM-valikmängud, kus õiguse eest esindada Eestit maailmameistrivõistlustel lähevad vastamisi Karoliine Kaare ja Harri Lill ning Margit Peebo ja Aleksander Andre.

Kui aastaid on Eesti kurlingu segapaaride arvestuses olnud kindel esipaar, siis tänavu selgitatakse maailmameistrivõistlustele sõitev võistkond välja omavaheliste valikmängudega. Mõlemal paaril on võimalus tõestada oma paremust jääl ning võidelda õiguse eest esindada Eestit maailma tugevaimate segapaaride konkurentsis.

Lille sõnul on tänavune MM-kvalifikatsioon mitmes mõttes eriline. "Oleme maailmameistrivõistlusteks valmistumisse palju panustanud, sealhulgas osalenud maailmakarikaetappidel, ning tunneme, et oleme eelseisvateks mängudeks hästi valmis. Vastased on valinud teistsuguse ettevalmistustee, mistõttu saab olema huvitav näha, kuidas need lähenemised jääl vastamisi lähevad," sõnas Lill.

Tema hinnangul muudab valikmängud tasavägisemaks ka asjaolu, et mõlemad paarid tunnevad Tondiraba jääolusid hästi. "Kuna Tallinnas on praegu vaid üks kurlinguhall, on mõlemad võistkonnad harjunud treenima samades tingimustes. See vähendab jääoludega kohanemise tähtsust ja seab suurema rõhu mängu kvaliteedile. Meie eesmärk on näidata oma parimat mängu ning usume, et sellest piisab võiduks," lisas Lill.

Segapaaride maailmameistrivõistlused toimuvad sel korral tavapärasest varem – juba 4.–10. jaanuaril 2027 Soomes Lohjas.

Valikmängud toimuvad Tondiraba jäähalli B-rajal järgmistel aegadel:

Laupäev, 14. november kell 9.00

Laupäev, 14. november kell 18.00

Pühapäev, 15. november kell 10.00 (vajadusel)

MM-ile sõitev paar selgitatakse kuni kolme kohtumisega. Võitmiseks tuleb ühel paaril saavutada kaks mänguvõitu.