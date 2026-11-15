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Lumelaudur Anga on uue MK-hooaja ootel: julgen rohkem teha

Lumelauasõit
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Lumelauasõit

Uue MK-hooaja ootel on lumelaudur Laura Anga, kes küll sel hooajal kavatseb eelmise aastaga võrreldes rohkem treenimisele ja enese arendamisele rõhku panna.

Anga treenib praegu paar nädalat Austrias World Rookie Touri laagris, kus saab trikke harjutada ja lihvida erinevate riikide treenerite käe all. Suvel tegi Anga varasemast rohkem jõusaalitrenni ning käis õhkpadjale hüppeid harjutamas nii Austrias kui ka Rootsis. Eelmisel hooajal napilt olümpiapiletita jäänud Anga tänavu nii intensiivselt MK-sarjas kaasa ei löö, et saaks rohkem keskenduda just treenimisele.

"Kui lähed ühelt võistluselt teisele ja kõik need võistlused on järjest, siis ei olegi aega areneda. Tahan just harjutamisele sel hooajal panustada. Harjutadki neid trikke, mis sul on olemas, mis sa arvad, et toovad häid punkte erinevates kohtades. Ei ole mingit asja, millele sa saad otseselt kindlat asja, millele saad võistluse jaoks harjutada – harjutad üleüldiselt," selgitas Anga ERR-ile.

Suvel Austrias sai ta treenida maineka juhendaja, endise Šveitsi koondise treeneri Patric Cinca käe all, kes on seekord ka Austrias kohal. Omavaheline koostöö klapib neil hästi ja seda on näha ka tulemustest.

Septembris Tšiilis võitis Anga Lõuna-Ameerika karikasarja etapil kaks kulda: ühe pargisõidus ja teise Big Airis. Kui Big Air võistlustel on Anga juba varasemalt 900-pöördese hüppe maandunud, siis Valle Nevados õnnestus see esmakordselt ka pargisõidu võistlusel.

"Ma olen seda Big Airis varem teinud hästi palju ja olen selle nüüd nii mugavaks teinud, et võin selle ka slopestyle'i sisse panna ja olen enesekindel, et see tuleb välja," ütles Anga.

Pärast Hintertuxi laagrit ootab novembri lõpus ees esimene MK-etapp Innsbruckis, kus Anga loodab samuti laagris lihvitud trikid sooritada. Plaanis on osaleda ka Kreischberg BigAir MK-etapil jaanuari alguses ja hakata siis valmistuma tiitlivõistlusteks. Kõik eeldused on olemas, et teha korralik hooaeg.

"Ma arvan, et praegu olen üpris palju arenenud. Isegi see väike aeg, kui ma nädala Rootsis treenisin, on reilid palju mugavamaks muutunud ja julgen rohkem asju teha," märkis Anga.

Juunioride MM leiab aset veebruaris Hiinas Secret Gardenis ning täiskasvanute MM märtsis Austrias Mayrhofenis.

Toimetaja: Henrik Laever

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