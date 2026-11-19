"Eelmine hooaeg oli tegus ja pingeline, kuid ühtaegu megalahe. Hooaja jooksul said selgeks minu tugevused ja nõrkused ning võimalikud arengukohad, mida sel hooajal lihvima asuda," ütles Teder Eesti suusaliidu pressiteate vahendusel.

Erinevalt varasematest aastatest noor lumelaudur sel suvel Lõuna-Ameerikasse ei sõitnud. Suvi möödus tänavu Mait Kuusiku juhendamisel jõusaalitreeninguid tehes, joostes, rattaga sõites ja pumptrack'il. "Erialaspetsiifilist trenni tegin suvel üsna vähe, fookus oli ennekõike ülakeha tugevuse arendamisel," selgitas ta.

Tehtud töö on sportlase sõnul end ära tasunud. "Kui võrdlen oma üldfüüsilist vormi sel ja eelmisel hooajal, siis see on justkui öö ja päev. Seda, kus ma teistega võrreldes olen ja kas olen konkurentidele lähemale jõudnud, ma veel ei tea."

Lumel on Teder sel sügisel saanud treenida kahel korral kümnepäevaste tsüklitena, kuid esimesed võistlused on alles ees.

Lisaks spordile alustas Teder sügisel ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õpinguid. "Mulle väga meeldib ülikoolis käia. Spordi kõrvalt on see muidugi keeruline, kuid olen ennegi raskusi ületanud," tunnistas ta.

Eriala valides oli tal selge mõte. "Tahtsin õppida midagi uut ja põnevat, mis poleks otseselt spordiga seotud. Usun, et on hea mõte oma oskusi mitmekesistada – nagu siis, kui harrastad erinevaid spordialasid."

Ehkki spordi kõrvalt võinuks ta sügissemestril võtta 15 ainepunkti, võttis Teder just nagu ette nähtud - 30. "Kõige huvitavam, aga ka keerukam aine on hetkel retoorika – seal tegeleme kõnede ja publikuanalüüsidega," rääkis ta.

Uuel hooajal treenib Teder Austria B-koondise juures, kus teda juhendavad kaks treenerit – Sebastian Jud ja Lukas Grüner. Toeks on ka määrdemees ja koondisekaaslased. Ka Tederi eelmine treener oli austerlane. "Tal oli eratiim, kuid tiimi üldine tase ei olnud väga kõrge. Sealsed treenitavad ei võtnud sporti nii tõsiselt kui mina," rääkis lumelaudur.

OM. Naiste lumelauakross Autor/allikas: Kiur Kaasik / Delfi

Austria B-koondis võttis Tederiga ühendust eelmise hooaja lõpus. "Eelmise hooaja lõpuks mõistsin, et Magnari käe all üksi treenimine ei ole enam jätkusuutlik ja mul tuleb endale leida treeningkaaslased. Kirjutasin palju kirju, kuid esialgu öeldi mulle igalt poolt, et tiimid on juba planeeritud ja liitumiseks võimalust ei ole."

"Kevadel pöördusid minu tänased treenerid aga ise minu poole ja võtsin pakkumise koheselt vastu," rõõmustas sportlnae. "Juba praegu on näha, et treenerite vahetus on mulle hästi mõjunud, kuid oleme alles hooaja alguses."

Uue tiimiga tuleb peagi ka esimene proovikivi: võistlushooaeg algab Tederi jaoks juba sel nädalavahetusel FIS-i võistlusega Austrias Pitztalis. "Peamine rõhk on hooajal Euroopa karikasarja etappidel, et saaksin rohkem teistega koos sõita. Detsembris on plaan võistelda ka MK-etapil," rääkis Teder. Kogu hooaja võistlusplaan siiski veel paigas ei ole, sest palju sõltub sportlase sõnul rahastusest.

Hooaja eesmärgid on aga selged. Teder sõidab viimast aastat juunioride arvestuses ja hooaja lõpus Türgis toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel tahab ta jõuda kaheksa parema hulka. Täiskasvanute MM-iks numbrilist eesmärki ei ole, kuid kindel soov on vähemasti tulemus kirja saada.

Hooaja eel valitseb ootusärevus. "Natuke on närv ka sees, sest nagu iga sportlane, ootan ka mina eelmisest hooajast paremaid tulemusi. Jõunäitajad on kasvanud, seega on loogiline, et ka tulemused paranevad, aga kus ja millal, seda veel ei tea," ütles Teder.

Mai Brit Teder alustab hooaega 21.-22. novembril FIS-i võistlusel Pitztalis. Lumelauakrossi juunioride MM toimub Türgis Erzurumis 24.-25. veebruaril 2027 ja lumelaua ning freestyle-suusatamise maailmameistrivõistlused Austrias Montafonis 6.–21. märtsini 2027.