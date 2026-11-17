"Ta vigastas oma vasakut pöialt ja pärast nõupidamist meditsiinitiimiga otsustas Beitostölenis mitte võistelda," teatas Norra murdmaasuusakoondis. "Ta jätkab kerget treenimist, aga pole veel valmis võistlema."

Norra koondise arst Ove Feragen lisas siiski, et järgmisel nädalal Rukas toimuval hooaja avaetapil osalemine on "realistlik lootus". "Ma kavatsen olla MK-sarja alguseks tippvormis," sõnas Kläbo ise. "Selleks ajaks peaks olema mu pöial paranenud."

Oktoobris 30-aastaseks saanud Kläbo tegi eelmisel hooajal täiesti puhta töö, võites Milano Cortina olümpial kuldmedalid kõigilt distantsidelt: eraldistardist sõidus, suusavahetusega sõidus, maratonis, sprindis, sprinditeates ja teatesõidus.

Lisaks krooniti ta nii MK-sarja üldvõitjaks, kui oli parim eraldi distantsi- ja sprindiarvestuses. Samuti võitis Kläbo viiendat korda Tour de Ski.