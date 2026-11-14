Emma Aicher avas slaalomis võiduarve

Aicher asus liidriks esimese laskumise järel. Ta edestas Albaania esindajat Lara Colturit 0,36 ja horvaatlannat Zrinka Ljuticit 0,88 sekundiga. Teises laskumises sai Aicher kirja paremuselt kuuenda aja, kuid sellest piisas, et kokkuvõttes edu hoida ja slaalomis karjääri esimene etapivõit teenida. Sakslannal on varasematest hooaegadest kirjas kaks võitu kiirlaskumises ja kolm võitu ülisuurslaalomis.

Colturi säilitas kahe laskumise kokkuvõttes teise koha, vahe Aicheriga oli lõpuks 0,43 sekundit. Kolmandale kohale tõusis teise laskumise kiireim, austerlanna Katharina Truppe (+0,50). Ljutic lõpetas neljandal kohal (+0,83).

Valitsev maailmameister ja Milano Cortina taliolümpia hõbemedalist šveitslanna Camille Rast oli esimeses laskumises neljas, aga ebaõnnestus teises sõidus ja pidi leppima 11. kohaga.

Pühapäeval võistlevad Levil slaalomis mehed.