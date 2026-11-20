Suusahüppajad Kaimar Vagul ja Artti Aigro tagasid Lillehammeris toimuval maailma karika sarja võistlusel edasipääsu lõppvõistlusele.

19-aastane Vagul tegi kvalifikatsioonivõistlusel suurepärase hüppe, kui teenis 127,5-meetrise lennu eest 99,3 punkti. Aasta alguses olümpiadebüüdi ja suvises GP-sarjas suurepäraseid tulemusi teinud Vagul sai hooaja esimese MK-etapi kvalifikatsioonis 19. koha.

Edasipääsu lõppvõistlusele tagas ka Artti Aigro, kes sai 114-meetrise õhulennu eest 72,6 punkti ja kokkuvõttes 42. koha.

Lõppvõistlusele pääses 50 võistlejat, parima tulemuse sai kirja norralane Isak Andreas Langmo (135,5 m; 119,8p). Talle järgnesid kaasmaalased Kristoffer Eriksen Sundal (136,5 m; 118,9 p) ja Marius Lindvik (137,5 m; 117,4 p), neljanda koha sai poolakas Kacper Tomasiak (137,5 m; 113,8 p).

Lõppvõistlus toimub laupäeval, pühapäeval peetakse samuti üks võistlus.