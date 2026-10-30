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Suusaalade MM võib Rootsi asemel toimuda hoopis Itaalias

Talisport
Murdmaasuusatajad Val di Fiemmes.
Murdmaasuusatajad Val di Fiemmes. Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Talisport

Rootsi võib ilma jääda suusaalade MM-i korraldusõigusest, sest ei ole valmis väljastama viisasid Venemaa ja Valgevene sportlastele. Faluni asemel võivad maailmameistrivõistlused toimuda hoopis Itaalias.

Rootsi suusaliidu peasekretär Pernilla Bonde teatas eelmisel nädalal, et alaliit üritab koostöös riigi spordiliikumise katusorganisatsiooni Riksidrottsförbundetiga veenda valitsust, et Venemaa ja Valgevene sportlastele ei väljastataks viisasid veebruaris ja märtsis toimuvaks suusaalade MM-iks, mida Rootsi võõrustab.

Rändeminister Johan Forssell kinnitas seejärel, et ei soovi agressorriikide sportlasi Rootsi lubada ning lisas, et on viisakeeldu arutanud naaberriikide kolleegidega.

Kolmapäeval ütles Itaalias Val di Fiemmes asuva suusakeskuse juht Pietro De Godenz kodumaa meediale, et kuigi rahvusvaheline suusaliit (FIS) ei ole neile ametlikku pakkumist teinud, siis oleksid nad vajadusel valmis MM-i võõrustama.

"Mõnda aega tagasi ilmus uudis, et Rootsi ei kavatse Venemaa sportlasi vastu võtta. Brasiilia suusaliidu president teatas seejärel, et kui Rootsi ei võta venelasi vastu, siis peaks MM-i korraldusõiguse andma Val di Fiemmele. Meie jaoks oli suur au saada sellist tunnustust rahvusvahelisel tasandil," ütles De Godenz.

"Meil oli plaanis lähiajal MM-i korraldusõigust taotleda. Peagi toimub meil kohtumine kohalike omavalitsustega. Kui nad annavad meile rohelise tule, siis loomulikult läheme sellega edasi ja esitame oma kandidatuuri," lisas De Godenz.

Faluni lähistel üles kasvanud Rootsi suusataja Maja Dahlqvisti hinnangul on MM-i korraldusõigusest ilma jäämine pigem ebatõenäoline. "Ma ei usu, et leidub ühtegi kohta, mis suudaks maailmameistrivõistlusi nii lühikese etteteatamisajaga vastu võtta. Aga kui see peaks juhtuma, siis oleks see sügavalt pettumust valmistav," rääkis Dahlqvist Expressenile.

Suusaalade MM toimub Falunis järgmise aasta 24. veebruarist kuni 7. märtsini.

Toimetaja: Henrik Laever

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