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EOK koostas Eesti sportlastele soovitused Venemaa ja Valgevene sportlastega võistlemiseks

Spordipoliitika
EOK
EOK Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Spordipoliitika

Eesti Olümpiakomitee kinnitas ühtse seisukoha ja soovitused Eesti sportlastele, treeneritele, kohtunikele, alaliitudele ja delegatsioonidele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene sportlasi lubatakse rahvusvahelisele tasandile tagasi üha laiemalt, nii individuaal- kui ka võistkonnaaladel.

"EOK mõistab Venemaa agressioonisõja Ukraina vastu teravalt hukka. Venemaa ja Valgevene täieõiguslik naasmine rahvusvahelisse sporti ei ole vastuvõetav, kuni agressioon Ukraina vastu jätkub. EOK ei aktsepteeri agressorriikide normaliseerimist lipu, hümni ega teiste riiklike sümbolite kaudu. Samal ajal peab EOK põhjendatuks Eesti sportlaste ja võistkondade osalemist rahvusvahelistel võistlustel ka siis, kui seal võistlevad Venemaa või Valgevene sportlased," kirjutas EOK pressiteates.

"Me ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid saame kontrollida oma hoiakut, käitumist ja sõnumeid. EOK roll on hoida Eesti sport selles keerulises olukorras väärikana, sportlasi kaitstes ja väärtusi hoides," ütles EOK president Erich Teigamägi

"Meie sportlaste ülesanne on võistelda, mitte kanda poliitiliste otsuste vastutust. Eneseisolatsioon ega boikott ei kaitse Eesti spordi huve ega sportlaste konkurentsivõimet. Eesti sportlaste head tulemused tähendavad ka seda, et agressorriikide esindajatele jääb vähem medaleid, kohti ja kvalifikatsioonikvoote. EOK ja alaliitude ülesanne on seista rahvusvahelisel tasandil Eesti põhimõtete eest," lisas Teigamägi.

"Eesti sportlastele ja delegatsioonidele on koostatud käitumisjuhised (vt allpool), mis puudutavad muu hulgas distantsi hoidmist auhinnatseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega.

EOK jälgib olukorda pidevalt, surve Venemaa ja Valgevene laiemaks tagasilubamiseks rahvusvahelisse sporti kasvab. Rahvusvaheline Olümpiakomitee peatas 2023. aasta oktoobris Venemaa Olümpiakomitee tunnustuse, kuid on hiljem lubanud individuaalsete neutraalsete sportlaste ning noorsportlaste osalemise rahvusvahelistel võistlustel ja peatas 2026. aasta juulis ajutiselt Venemaa Olümpiakomitee suhtes kehtinud tegevuskeelu. EOK jätkab Eesti seisukohtade esindamist rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides ning koordineerib tegevust Ukraina, Balti riikide, Põhjamaade ja teiste partneritega."

Käitumisjuhised Eesti sportlastele ja delegatsioonidele, kui vastas on Venemaa või Valgevene sportlased (sõltumata nende staatusest):

  • Reeglite järgimine: järgi rahvusvahelise alaliidu siduvaid reegleid ja võistlusprotokolle sel määral, mis on osalemiseks ja diskvalifitseerimise vältimiseks hädavajalik.
  • Distants tseremooniatel: auhinna- ja lilletseremooniatel hoia võimalusel füüsilist distantsi ning väldi ühispilte ja -videoid, v.a kui protokoll seda otseselt nõuab.
  • Distants mujal: väldi kontakti, mis ei ole seotud võistluse tehnilise läbiviimisega.
  • Ühine avalik ruum: väldi ühiseid pressikonverentse, otseülekandeid ja intervjuusid, mis ei ole võistluse läbiviimisega lahutamatult seotud.
  • Digihügieen: väldi Venemaa või Valgevene sportlastega suhtlust sotsiaalmeedias – ära jaga, kommenteeri ega avalda ühiseid visuaale.
  • Fotod ja propaganda: keeldu piltidest, mida saab kasutada propagandaks, eriti kui kaadris on riiklikud sümbolid.
  • Rikkumiste teavitamine: neutraalsustingimuste rikkumisest teata viivitamata rahvusvahelisele alaliidule, korraldajale ja oma alaliidu või EOK kontaktisikule.
  • Avalik teenistus: avalikus teenistuses olev sportlane (nt Kaitsevägi, siseturvalisus) järgib kontaktide osas lisaks oma asutuse sisekorda.

Täiesmahus dokument on kättesaadav Eesti Olümpiakomitee kodulehelt.

Toimetaja: Henrik Laever

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