Rootsi suusaliit tahab peatada venelaste osalemise suusaalade MM-il

Rahvusvaheline suusaliit avaldas hiljuti nimekirja agressorriikide sportlastest, kes lubatakse peagi algaval hooajal nn neturaalsetena tagasi rahvusvahelistele võistlustele. Rootsi suusaliidule see otsus ei meeldinud ning üritab nüüd koostöös Riksidrottsförbundetiga veenda valitsust, et Venemaa suusatajatele ei väljastataks viisasid veebruaris ja märtsis toimuvaks suusaalade MM-iks, mida Rootsi võõrustab.

"Kuna otsus on langetatud, siis peame sellega leppima, kuid meie arvates ei ole see õige otsus," ütles suusaliidu peasekretär Pernilla Bonde Rootsi rahvusringhäälingule SVT. "Võib-olla õnnestub läbi välisministeeriumi mõjutada, milliste riikide sportlased saavad meie riiki siseneda," lisas Bonde ning avaldas ühtlasi, et seda strateegiat on arutatud ka teiste põhjamaadega, kes korraldavad MK-sarja etappe.

Mõistagi on venelased Rootsi suusaliidu plaanile vastu. "Kurb, et üritatakse sporti ja poliitikat kokku segada," kommenteeris Milano Cortina taliolümpial neutraalsena osalenud ja suusavahetusega sõidus neljanda koha saanud Saveli Korosteljov.

Norra rahvusringhäälingu NRK spordikommentaator Jan Petter Saltvedt tervitas naaberriigi agarust, kuid möönis, et ilmselt ei saa sellest plaanist asja. "See on julge, aga samas ka veidi meeleheitlik samm. Põhimõtteliselt on see juba põhjamaade jaoks kaotatud lahing. Meile ei pruugi see meeldida, kuid kui oled sellise organisatsiooni nagu rahvusvahelise suusaliidu liige, siis pead vastu võetud otsuseid aktsepteerima. Seega, mõned venelased tulevad tagasi rajale," ütles Saltvedt.

Suusaalade MM toimub Falunis järgmise aasta 24. veebruarist kuni 7. märtsini.