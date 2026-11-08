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Venemaa hokinoored puksivad norrakad juunioride MM-ilt välja

Jäähoki
Jäähoki
Jäähoki Autor/allikas: SIPA/Scanpix
Jäähoki

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) saatis detsembris algaval juunioride eliitdivisjoni MM-il osalevatele riikidele turniiri uuendatud ajakava. Selles on Venemaa koondis paigutatud kümnendaks koondiseks, mis tähendab, et seni viimase asetusega olnud Norra koondis langeb eliitdivisjonist välja esimese divisjoni A-gruppi.

Norra jäähokiliidu peasekretär Petter Salsten kinnitas muudatust kodumaa meediale. "Praeguse seisuga on olukord selline. Rahvusvaheline jäähokiliit järgib rahvusvahelise spordikohtu (CAS) otsust lubada Venemaa tagasi rahvusvahelisele areenile. Minu arusaamist mööda ei ole IIHF-il muud võimalust. Veel ei ole selge, millisel turniiril meie koondis mängib. Paljud riigid on öelnud, et nad ei soovi Venemaaga mängida," rääkis Salsten Dagbladetile.

Norra pidi juunioride MM-il oma avamängus kohtuma Šveitsiga. Šveitsi alaliit teatas pressiteate vahendusel, et keeldub Venemaa noortekoondise vastu mängimast.

Kui Venemaa tõesti pääseb eliitdivisjoni turniirile ja Norra langetatakse esimese divisjoni A-gruppi, siis ootavad norrakaid ees mängud Ungari, Ukraina, Kasahstani ja Austriaga. Venemaa vastasteks oleksid lisaks Šveitsile veel Tšehhi, Kanada ja Läti.

Esimese divisjoni A-grupi MM-turniir algab juba 6. detsembril Budapestis, eliitdivisjoni MM-i saab avalöögi 26. detsembril Edmontonis. "Kui praegune olukord jääb kehtima, siis kaasneb nii lühikese etteteatamisega tohutult palju logistilisi probleeme. See on sürreaalne olukord," tõdes Salsten. "Esmaspäeval toimuvad IIHF-is koosolekud, seega praegu ootame need ära. Oleme oma seisukoha juba välja öelnud. Kõigi huvides on äärmiselt oluline, et otsus edasise kohta tehtaks võimalikult kiiresti," lisas ta.

Kanada peaminister Mark Carney teatas sel nädalal, et Venemaa ja Valgevene ei saa osaleda Edmontonis toimuval juunioride MM-il ehk neile ei väljastataks viisasid. Venemaa meedias on välja pakutud, et Venemaa noortekoondis võiks koosneda ainult mängijatest, kellel juba on kehtiv Kanada viisa.

Toimetaja: Henrik Laever

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