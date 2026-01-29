X!

Aigrol pole tagasilööke olnud: väike mägi on hetkel küsimärgi all

Suusahüpped
Foto: Tadeusz Mieczynski/EXPA
Suusahüpped

Suusahüppaja Artti Aigro paranemine vigastusest edeneb prognoositult ja koos sellega on säilinud lootused võistelda veebruaris Milano-Cortina taliolümpial.

Jaanuari alguses nelja hüppemäe turneel kukkunud ja pöialuu trauma saanud Artti Aigro paranemine vigastusest on liikumas prognoositult. Esialgne prognoos oli, et suusahüppaja saab terveks viie-kuue nädalaga. Nüüdseks on neli nädalat möödunud, luu on kokku kasvamas ja suuremaid tagasilööke pole.

"Ma arvan, et see esialgne prognoos jääb paika. Viie nädalaga saan äkki juba tasapisi suusatunnetusele tagasi minna ja võtta väikeste laskumistega hoovõtuasendit sisse," ütles Aigro ERR-ile. "Aga kuus nädalat on see, kus peaks see luu ja jalg olema 90-95 protsenti terve."

Taastusravi ühe osana käis Aigro paaril päeval füsioterapeut Indrek Tustiti vastuvõtul, kes vaatas jala olukorra üle ning kellega koos tehti uus jõusaali treeningplaan. Aigro teeb kõik endast oleneva, et olümpial võistelda. Väikse mäe võistluseni on jäänud paar nädalat, otsuste langetamiseni on veel aega.

"Pean hetkel veel päev korraga võtma ja vaatama jalale reaalselt otsa, mis seisus ta on ja kui palju valu teeb. Aga peas on mõte, et 100 protsenti suur mägi ja väike mägi on hetkel küsimärgi all," sõnas ta.

Milano Cortina taliolümpiamängude väikese mäe võistlus toimub 9. veebruaril, suurele mäele minnakse 14. veebruaril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

