Aigro jätab OM-il normaalmäe võistluse vahele

31. detsembril Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis teisel treeninghüppel kukkunud Eesti suusahüppaja Artti Aigro pole sajaprotsendiliselt vigastusest taastunud ega võta osa 9. veebruaril toimuvast Milano Cortina taliolümpiamängude normaalmäe võistlusest.

Eesti viimase kümnendi parim suusahüppaja Aigrol tuvastati uuringute tulemusena vasaku jala esimese- ja teise pöialuu nihkumata murrud ning lisaks mikrorebendid vasaku jala põlve sisemisel sidemel. Doktor Mihkel Mardna hinnangul kulus juba siis paranemiseks kuus nädalat.

Neljapäeval alustavad suusahüppajad Milano-Cortina olümpiamängudel normaalmäe treeningutega, võistlus toimub järgmisel esmaspäeval.

Aigro sõnul on luud kenasti kokku kasvanud ning saavutanud 80% tugevuse. "Samas teevad muret valud põlves ning eriti jalalaba piirkonnas. Esmaspäevast alates kõnnin ilma süsiniktallata, kuid endiselt sajaprotsendiliselt koormust vigastatud jalale ma anda ei saa. Sellest tulenevalt olen otsustanud keskenduda täielikult taastumisele ega võta osa 9. veebruaril toimuvast normaalmäe võistlusest," tõdes Aigro Eesti olümpiakomitee pressiteate vahendusel.

"Ma ei saaks võtta osa ühestki treeningust ja pärast ligemale kuue nädala pikkust pausi oleks mul raske anda endast hüppemäel võistlusolukorras maksimum. Jätkan kodus taastuvate treeningutega, plaanin uue nädala alguses teha Lillehammeris esimesed treeninghüpped, et olla maksimaalselt valmis 14. veebruaril toimuvaks suure mäe võistluseks ning kaks päeva hiljem koos Kaimariga tuua Eestile suusahüpete meeskonnavõistluselt TOP10 koht! Soovin kõikidele Eesti olümpiasportlastele kordaminekuid ja vigastustevaba olümpiat!" ütles Aigro.