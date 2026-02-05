X!

Aigro jätab OM-il normaalmäe võistluse vahele

OM2026
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: Tadeusz Mieczynski/EXPA
OM2026

31. detsembril Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis teisel treeninghüppel kukkunud Eesti suusahüppaja Artti Aigro pole sajaprotsendiliselt vigastusest taastunud ega võta osa 9. veebruaril toimuvast Milano Cortina taliolümpiamängude normaalmäe võistlusest.

Eesti viimase kümnendi parim suusahüppaja Aigrol tuvastati uuringute tulemusena vasaku jala esimese- ja teise pöialuu nihkumata murrud ning lisaks mikrorebendid vasaku jala põlve sisemisel sidemel. Doktor Mihkel Mardna hinnangul kulus juba siis paranemiseks kuus nädalat. 

Neljapäeval alustavad suusahüppajad Milano-Cortina olümpiamängudel normaalmäe treeningutega, võistlus toimub järgmisel esmaspäeval.

Aigro sõnul on luud kenasti kokku kasvanud ning saavutanud 80% tugevuse. "Samas teevad muret valud põlves ning eriti jalalaba piirkonnas. Esmaspäevast alates kõnnin ilma süsiniktallata, kuid endiselt sajaprotsendiliselt koormust vigastatud jalale ma anda ei saa. Sellest tulenevalt olen otsustanud keskenduda täielikult taastumisele ega võta osa 9. veebruaril toimuvast normaalmäe võistlusest," tõdes Aigro Eesti olümpiakomitee pressiteate vahendusel.  

"Ma ei saaks võtta osa ühestki treeningust ja pärast ligemale kuue nädala pikkust pausi oleks mul raske anda endast hüppemäel võistlusolukorras maksimum. Jätkan kodus taastuvate treeningutega, plaanin uue nädala alguses teha Lillehammeris esimesed treeninghüpped, et olla maksimaalselt valmis 14. veebruaril toimuvaks suure mäe võistluseks ning kaks päeva hiljem koos Kaimariga tuua Eestile suusahüpete meeskonnavõistluselt TOP10 koht! Soovin kõikidele Eesti olümpiasportlastele kordaminekuid ja vigastustevaba olümpiat!" ütles Aigro.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

olümpiauudised

10:47

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill mängivad Pekingi OM-il medaleid võitnud duoga Uuendatud

10:31

Aigro jätab OM-il normaalmäe võistluse vahele

09:26

Vabakavas muudatuse teinud Selevko naudib Milanos treeninguid suursoosikuga

04.02

Lill: uhke tiimi üle, tulime raskest seisust välja

04.02

VIDEO | Lill ja Kaldvee suutsid kaheksandas voorus mängu viigistada

04.02

Liiv ei saanud testvõistlusel kurvis kiirust üles: üldpilt on hea

04.02

Avamängu lisavooru viinud Lill ja Kaldvee pidid kaotusega leppima Uuendatud

04.02

"Pealtnägija" veetis päeva kahekordse Euroopa meistri Niina Petrõkinaga

sport.err.ee värsked uudised

12:02

Eesti valmistub Aafrikas Davise karikamänguks, aga väljak pole mängukõlblik

11:29

Mihkels teeb reedel Omaanis hooaja avastardi

10:56

Audentese noored võitlesid, aga Tartu võttis oma

10:47

VAATA OTSE | Kaldvee ja Lill mängivad Pekingi OM-il medaleid võitnud duoga Uuendatud

10:31

Aigro jätab OM-il normaalmäe võistluse vahele

10:11

Vaaks tegi kahele lisaajale läinud mängus põlvele viga

09:26

Vabakavas muudatuse teinud Selevko naudib Milanos treeninguid suursoosikuga

09:06

Dallas saatis Davise Washingtoni, Warriors tõi meeskonda Porzingise

08:42

Kullamäe ja Jõesaar aitasid eurosarjas omad võidule

04.02

TalTech jooksis Viimsist üle, Keila satsid said Lätis kaotuse

04.02

Saalijalgpalli EM-i finaalis kohtuvad Hispaania ja Portugal

04.02

ETV spordisaade, 4. veebruar

04.02

Lill: uhke tiimi üle, tulime raskest seisust välja

04.02

VIDEO | Lill ja Kaldvee suutsid kaheksandas voorus mängu viigistada

04.02

Liiv ei saanud testvõistlusel kurvis kiirust üles: üldpilt on hea

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo