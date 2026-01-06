Aigro võib järgmise hüppe teha alles OM-il: see on reaalne, aga ma ei karda

Suusahüppaja Artti Aigro taastub Nelja hüppemäe turneel saadud vigastusest ning kuigi Milano Cortina olümpiamängude kohal on seetõttu küsimärk, on sportlane ise optimistlik.

Aigro kukkus aasta viimasel päeval Garmisch-Partenkirchenis Nelja hüppemäe turnee osavõistluse treeningul ja tal diagnoositi teise pöialuu nihkumata murd. Teisipäeval väisas suusahüppaja ka Eesti arste.

"Täna me teste ega ultraheli ei teinud, ainus soovitus, mis anti, oli: ole kannatlik! Pean asja alguses natukene rahulikumalt võtma," rääkis Aigro. "Tohin teha nii palju trenni kui saan, nii süvalihaseid kui esi- ja tagareit. Kõiki selliseid harjutusi, mis jalale valu ei tee," lisas ta.

"Vaatame, kuidas jalg paraneb. Ettenähtud nädalate jooksul tuleb kannatlikkust säilitada ja teha nii palju tööd kui enda poolt võimalik," sõnas Aigro.

Suusahüppajate jaoks algavad Milano Cortina taliolümpiamängud 7. veebruaril ning Aigro sõnul on võimalik, et ta teeb vigastusest paranedes oma esimese hüppe just OM-il. "See võib olla väga reaalne, aga ma ei karda seda tegelikult. Pigem usun, et see paus toob isegi kasu juurde."