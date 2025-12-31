Aigro sai hüppeturneel viga ja olümpia sattus ohtu

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro kukkus aasta viimasel päeval Garmisch-Partenkirchenis toimuva Nelja hüppemäe turnee treeningul ja saadud vigastus seab küsimärgi ka Milano Cortina olümpia kohale.

Esimesel treeninghüppel lendas eestlane 125 meetrit ja teisel paar meetrit enam, kuid kukkus halvasti. Aigrole tehti MRT uuring, mis tuvastas vasaku põlve sisemise külgsideme osalise vigastuse. Kompuutertomograafia näitas ära ka teise pöialuu nihkumata murru.

"Kaotasin treeninghüppe lõpus suusa alt surve ja maandusin kiiresti, nii et suusk jäi natuke kõrvale, hakkas kantima ja viis mind kehast eemale," kirjeldas sportlane juhtunut.

Eeldatav paranemine võtab viis-kuus nädalat ehk sellega satub ohtu ka osalemine Milano Cortina taliolümpiamängudel. "Olümpiamängud on kahjuks ohus, kuid tuleb püsida positiivne, sest õnneks on põlve olukord hea – ACL ja menisk on terved," säilitas Aigro optimismi.

Meeste normaalmäe võistlus on Milano Cortina olümpial kavas 9. veebruaril, aga treeningud algavad juba varem. Suure mäe võistlus toimub 14. veebruaril.

Nelja hüppemäe turnee avaetapil Oberstdorfis teenis Aigro 26. koha. Lisaks talle osaleb hüppeturneel eestlastest veel Kaimar Vagul.