Aigro õnnetusest: eks see oli sportlase süü, võtan kõik enda peale

Aigro kukkus Nelja hüppemäe turnee osavõistluse treeningul ja viidi kanderaamiga haiglasse. "Käis väga kiiresti seal kõik. Ega kontrolli ei olnud," tunnistas eestlane ETV hommikuprogrammis "Terevisioon" videot üle vaadates.

"Eks sportlase süü oli see. Võtan kõik enda peale. Lasin suusakontrolli käest ja see sinna kõrvale läks. Päästa ei olnud midagi."

"Põhiline mure pärast kukkumist oli põlv, aga see on täna väiksem mure," kirjeldas teise pöialuu nihkumata murru saanud Aigro vigastusi. "Suurem mure on jalatallas. Õnneks on põlves enamasti kõik korras."

"Kui sa küsid minult, siis ma ütlen, et ma olümpiale lähen ja annan endast parima. Kui seal hüpata saan. See on üpris piiri peal mäng, aga ma peas usun, et olen suuteline seal võistlema."

Jalatald on aga suusahüppaja jaoks väga oluline. "See on selline piirkond, mis saab päris palju tuge ja koormust. Nii et eks ole näha. Kuigi see hüppesaabas on piisavalt jäik ja tugev, siis surve, mis sealt tuleb, võib endiselt olümpial valu teha."

Praegu on õnnetusest möödas üks nädal ja teisipäeval käib Aigro ka Eestis uuringul. "Ma hetkel ei ole treeningutega alustanud, aga paari nädala pärast üritan olla tagasi jõusaalis," sõnas ta.

"Teha natuke jõudu jalale, kui saab hakata pihta. Siis üritame ka natuke tehnilist poolt tegema, kui jalg lubab asendit sisse võtta. Hetkel ainult kargutan ja üritan hoida seda."

Aigro usub, et sunnitud pausist võib olla isegi kasu. "Kogu aeg karussellis sees oled, siis hakkad üle mõtlema ja iga viimast nüanssi taga ajama," põhjendas ta.

"Hooaja alguses on meil paar nädalat puhkust hüppemäelt, kus treenime ainult tehnilist poolt. Hooaeg algas ju hästi ja suutsin kohe esimeses trennis head hüpped teha. Ma arvan, et kui see on selline olukord, siis võib tulla nii head kui ka halba."