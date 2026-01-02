X!

Aigro olümpiast: mõtlen sellele viimase hetkeni, ei mata veel mõtet maha

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro kukkus aasta viimasel päeval Garmisch-Partenkirchenis toimuva Nelja hüppemäe turnee treeningul ja vigastas jalga. Kuna taastumiseks on öeldud viis-kuus nädalat, on kahtluse all ka Milano Cortina olümpial osalemine, kuid Aigro loodab seal siiski võistelda.

31. detsembril lendas eestlane esimesel treeninghüppel 125 meetrit ja teisel paar meetrit enam, kuid kukkus halvasti. Aigrole tehti MRT uuring, mis tuvastas vasaku põlve sisemise külgsideme osalise vigastuse. Kompuutertomograafia näitas ära ka teise pöialuu nihkumata murru.

"Suusa alt kadus tugi ära viimasel poolel lennust. Ei suutnud suuski enda alla tuua. Üks suusk sõitis kõrvale ära ja ega seal enam midagi teha ei olnud, järgmisel hetkel olin pikalt maas. Eks ma kõike mäletan, aga kuidas ma seal keerlesin, ma ei tea," meenutas Aigro. "Kõiki asju saab vältida, aga seekord läks niimoodi, ei suutnud kõrvale sellest jääda."

"Peab andma natuke rahu. Paar nädalat rahulikult võtta, siis äkki saab jalale toetada ja hakata taastumisega pihta," lisas ta.

Küsimusele, millal ta saab jälle hüppama hakata, vastas Aigro: "Raske öelda, aga arstide sõnul viis-kuus nädalat. Eks ole näha, kuidas see luu kokku kasvab ja kui kiiresti see protsess kõik aega võtab."

Meeste normaalmäe võistlus on Milano Cortina olümpial kavas 9. veebruaril, aga treeningud algavad juba varem. Suure mäe võistlus toimub 14. veebruaril. Aigro nentis, et vigastus andis olümpial võistlemisele paraja löögi. "Kui ma ütleks, et üldse ei andnud [lööki], siis see oleks väga vale," tõdes ta. "Eks ikka peas kummitab see olümpia. Viimase hetkeni mõtlen sellest, ei mata veel ühtegi mõtet maha."

Aigro sõidab Saksamaalt korraks Norrasse ja sealt juba Eestisse. "Ma arvan, et Eesti arstid teevad ka uuringud, saavad oma silmaga üle vaadata ja siis saame edasi toimetada. Praegu on natuke lahtine. Aga lähen Eestisse ja saan kindlasti abi, Eesti arstid teevad mulle ka jalatoed," ütles ta.

Toimetaja: Maarja Värv

