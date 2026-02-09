Artti Aigro saab osaleda taliolümpia suure mäe võistlusel

Aigro kukkus detsembri lõpus Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis treeninghüppel ning tal tuvastati vasaku jala esimese- ja teise pöialuu nihkumata murrud, lisaks mikrorebendid vasaku jala põlve sisemisel sidemel. Kuna Aigrol ei õnnestunud olümpiamängude alguseks täielikult paraneda, siis oli teada, et ta jääb eemale esmaspäeval toimuvast normaalmäe võistlusest.

Esmaspäeva õhtul teatas Eesti Olümpiakomitee, et Aigro tegi 40 päeva pärast kukkumist kodusel Lillehammeri mäel esimesed treeninghüpped ning sai hea uudise – jalg lubab tal 14. veebruaril suure mäe võistlusel osaleda.

"Mul on hea meel, et visa töö ja kannatlikkus on end ära tasunud! Sooritasin täna Lillehammeris seitse treeninghüpet ning saan kinnitada, et kõik on täpselt nii nagu arstid ja füsioterapeut on varasemalt öelnud, et paranemine võtab aega kuus nädalat. Peale esimest hüpet tundsin põlves kerget valu, kuid edasistel hüpetel enam mitte. Eks adrenaliin tegi tõenäoliselt oma ja õhtul saan jääkotti jalal hoida," rääkis Aigro EOK-le.

Tema sõnul valu siiski hüppamist ei sega. "Päris sajaprotsendilist teravust võib-olla ei olnud, aga eks esimestel hüpetel ei ole ka fookus seal. Esmalt on vaja endale tõestada, et olen piisavalt paranenud selleks et taaskord minna mäele ning teha seda mida ma oma elus kõige rohkem armastan," ütles Aigro. Ta täpsustas, et teeb teisipäeval veel ühe treeningu ja reisib Itaaliasse kolmapäeval.

Oma kolmandale olümpiale sõitev Aigro on Milano Cortinas stardis ka 16. veebruaril toimuval tiimivõistlusel koos olümpiadebütant Kaimar Vaguliga.