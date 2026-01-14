Suurvõistlus võib tuua Tehvandile kauaigatsetud täienduse

"Meie lootus on täna see, et juunioride MM on piisava kaliibriga rahvusvaheline tiitlivõistlus, mis annab kaalukaussi ja tuge meie pikaajalisele lootusele ja unistusele saada Tehvandi hüppemäele paika tuulekardinad," lausus Eesti suusaliidu peasekretär Kristjan Koll ERR-ile.

"Eks sellega nüüd kindlasti diskussioonid ja võimaluste otsimine algab. Nagu ka Vabariigi President ütles Otepää maailmakarikal, et selle pikaaegse mure võiks ju nüüd ära lahendada. Ma väga loodan, et selle suudame kuidagi ära lahendada."

Ideaalis saaks tuulekardinad kasutusse juba enne tiitlivõistlusi. "Jah, ma olen Tehvandi spordikeskuse juhatuse liikme Kristjan Karisega sel teemal vestelnud. Kuigi ajaraamistik on äärmiselt-äärmiselt pingeline, siis ei välista me seda võimalust, et see võiks realiseeruda."

Koll tõi välja veel mõned asjaolud, miks Kasahstani loobumise järel tiitlivõistlust oma õuele sooviti. "Üks on meie pikaajaline mõte, mis on meil aastaid peas tiirelnud ja mis on ka meie arengukavas sees - juunioride maailmameistrivõistlused on kõige kõrgematasemelisem tiitlivõistlus, mida on Eestis võimalik korraldada," alustas ta.

"Teine ja tegelikult kaalukam otsuse mõjutaja oli see, et meil on väga mitu väga tugevat vastava vanuseklassi sportlast, kel on võimalus sekkuda kõrgete kohtade mängu erinevatel aladel, mida need maailmameistrivõistlused hõlmavad. Mis oleks parem, kui anda neile võimalus seda teha kodupubliku ees koduradadel."

Suurvõistluste korraldamine praeguses geopoliitilises situatsioonis tõstatab automaatselt ka küsimuse Venemaa sportlaste kohta. "Eesti suusaliit on oma positsiooni esitanud nii FIS-ile kui ka avalikkusele," kommenteeris Koll.

"See positsioon ei ole kuidagi muutunud. Lisaks meie enda vaadetele lähtume ka Eesti Vabariigi valitsuse seisukohtadele erinevatest piirangutest, mis neid sportlasi Eesti Vabariigis puudutada võivad."

Ehk olete FIS-ile öelnud, et teie ei oota Venemaa ja Valgevene sportlasi siin toimuvale juunioride ja U-23 MM-ile? "FIS teab, et neil sportlastel on riiki saamine pigem keeruline," vastas peasekretär. "Tänasel päeval ei ole FIS meid siiamaani kuidagi informeerinud sellest, et me peame midagi tegema või ei pea midagi tegema. Ega rohkem siin hetkel midagi kommenteerida ei ole."

Põhja suusaalade juunioride ja U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlused on kavas Otepääl läbi viia 18.-24. jaanuaril 2027.