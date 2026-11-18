Los Angeles Lakersi tagamees Quentin Grimes tabas Charlotte Hornetsi vastu lausa kümme kaugviset ning aitas oma meeskonna lisaajal neljapunktilisele võidule.

Novembris ainult võite kogunud Lakers jäi koduväljakul Charlotte'i vastu pigem tagaajaja rolli ning leidis end teisel veerandil 11-punktilises kaotusseisus, jäädes kolmandal veerandil lausa 18 punkti kaugusele. Lääneranniku klubi sai aga neljanda veerandi alguses hoo sisse ja jõudis 25:8 spurdiga viigini.

Lakers jäi 12 sekundit enne mängu lõppu ikkagi kolmega maha, aga Luka Doncic leidis siis Quentin Grimesi, kes tabas oma kümnenda kolmepunktiviske ja viis sellega mängu lisaajale. Hornets läks lisaminutite alguses veel kolmega juhtima, aga siis haaras Los Angeles ohjadest ning vormistas 118:114 (30:34, 29:32, 22:28, 30:17, 7:3) võidu.

Karjääri säravaima esituse teinud Grimes lõpetas kohtumise 47 punktiga (kahesed 6/10, kolmesed 10/14, vabavisked 5/6), kuue lauapalli ja kolme resultatiivse sööduga. Luka Doncic kogus 36 punkti, seitse lauda ja seitse korvisöötu, millega jäi oma suurepärastele hooaja keskmistele näitajatele alla. Hornetsi resultatiivseim oli 28 punkti visanud Brandon Miller, Naz Reid tegi 23 punkti ja 11 lauaga kaksikduubli.

Oma üheksanda järjestikuse võidu teeninud Lakers (13-2) jätkab läänekonverentsi tipus, Hornets (4-10) on idakonverentsis 11. kohal.

Tulemused

Toronto - New York 102:111

San Antonio - Detroit 93:105

Minnesota - Portland 106:105

LA Clippers - Utah 107:132