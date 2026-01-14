X!

Kiirelt reageerinud Eesti Suusaliidule usaldati suurvõistluse korraldamine

Talisport
Tehvandi suusahüppetorn
Tehvandi suusahüppetorn Autor/allikas: Eesti Suusaliit
Talisport

Eesti Suusaliit teatas kolmapäeval, et korraldab järgmise aasta jaanuaris Otepääl Tehvandi spordikeskuses põhja suusaalade juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlused.

Võistlusprogrammi kuuluvad murdmaasuusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped. Murdmaasuusatamises selgitatakse järgmisel aastal maailmameistrid 2007–2011 sündinud juunioride ja 2004–2006 sündinud U-23 vanuseklassis. Kahevõistluses ja suusahüpetes astuvad võistlustulle 2007–2011 sünniaastaga sportlased.

Võistluse Eestisse toomine muutus võimalikuks peale seda, kui algne korraldaja Kasahstan loobus. "See võimalus avanes meile ootamatult, kuid tänu Eesti Suusaliidu varasemale kogemusele rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamisel ning Tehvandi spordikeskuse väga headele tingimustele oli võimalik vastutus kiiresti vastu võtta," selgitas Eesti Suusaliidu juht Kristjan Koll.

Kolli hinnangul on tegemist väga olulise sündmusega nii Eesti talispordi kui ka noorsportlaste arengu seisukohalt. "Meil on väga hea meel, et saame tuua juunioride ja U-23 MM- Eestisse ajal, mil meil endal on sirgumas ja võistlemas mitmeid tugevaid noorsportlasi," ütles Koll.

"Gerda Kivil, Herta Rajas ja Kaimar Vagul on vaid mõned näited, kelle jaoks kodune maailmameistrivõistlus võib olla oluline verstapost sportlaskarjääris. See annab noortele harukordse võimaluse võistelda kodupubliku ees kõige kõrgemal rahvusvahelisel tasemel," lisas ta.

Suurvõistlus toimub järgmise aasta 18.–24. jaanuaril.

Toimetaja: Henrik Laever

