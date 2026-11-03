X!

Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

Mäesuusatamine
Michelle Gisin
Michelle Gisin Autor/allikas: SCANPIX / AP
Mäesuusatamine

Kahekordne alpi kahevõistluse olümpiavõitja Michelle Gisin teatas teisipäeval ligemale aastale pärast ränka kukkumist sportlaskarjääriga lõpetamisest.

Praeguseks 32-aastane Gisin kukkus mullu detsembris kodusel St. Moritzi rajal võistluse treeningul ja vajas mitut operatsiooni. Lõigati nii sportlase kaela, rannet kui ka põlve. Seetõttu jäi olümpiahooaeg sisuliselt vahele. "See oli pikk protsess, mis kulges paralleelselt taastusraviga, kuid sai alguse juba aastaid varem," sõnas ta lõpetamisotsuse sünni kohta.

"Kui septembris St. Moritzisse naasin, tundsin suurt tänulikkust – nii oma tervise kui ka eelkõige kõigi nende imeliste hetkede eest, mida sain oma pika karjääri jooksul kogeda. Nüüd ootan väga, et saaksin lõpuks teha seda, millest olen kõik need aastad puudust tundnud: suusatada neil nõlvadel, mille ise välja valin."

Mitmekülgne Gisin võitis olümpiakulla nii 2018. aasta PyeongChangis kui ka 2022. aastal Pekingis. Lisaks tuli ta Pekingis pronksmedalile ülisuurslaalomis. Alpi kahevõistluses on tal ka maailmameistrivõistluste hõbe ja pronks. Karjääri jooksul kogunes vaid üks individuaalne MK-etapivõit, kuid sellest hoolimata tuli ta hooajal 2020/2021 sarja kokkuvõttes kolmandaks.

Michelle Gisinil on ka edukas vanem õde Dominique, kes krooniti 2014. aasta Sotšis kiirlaskumise olümpiavõitjaks ja lõpetas karjääri juba aasta hiljem.

Toimetaja: Siim Boikov

sport.err.ee värsked uudised

19:36

Eesti läheb MM-ile seitsme ujujaga

19:27

Kruus: Tänaku eelis - ta on uut autot kõige rohkem testinud

18:30

Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

18:01

Liis Kapten ületas Tšiilis krambid ja tegi karjääri parima MK-tulemuse

17:08

Tõstmise MM kulgeb Põhja-Korea lippude lehvides

16:41

Grünmann viskas kümme punkti, aga Riia kaotas eurosarjamängu

16:00

Eesti naiskond sai teada vastased Rahvuste liigas

15:53

Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

15:31

Skandinaavia koondised ei läheks MM-il Venemaa vastu jääle Uuendatud

15:17

Lessing sai noorte olümpial 15. koha

laskesuusatamine

28.10

VIDEO | Jacquelin pühkis püssilt tolmu maha

23.10

Juunioride laskesuusahooaeg algab lõunanaabrite juures

19.10

Ponsiluoma näitas Müncheni suvebiatloni võistlusel taset

18.10

Eesti laskesuusatajad jäid Münchenis finaali ukse taha ka pühapäeval

jäähoki

15:31

Skandinaavia koondised ei läheks MM-il Venemaa vastu jääle Uuendatud

11:29

NHL: Bruins sai karistusvisetel Vegasest jagu

07:36

Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

02.11

Roobast on saanud hokikoondise vanim mängija: Eesti hoki tulevik on helge

freestyle suusatamine

19.09

Kelly Sildaru saavutas Uus-Meremaal teise koha

18.09

Henry Sildaru ja Eileen Gu hakkavad võistlema samas tiimis

12.08

Kelly Sildaru esindab uue näoga segatiimide võistlusel Euroopa kvartetti

24.07

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

kahevõistlus

17.10

Norra koondise treener ei näe kahevõistluse tulevikku tumedates toonides

16.10

Ilves: lõpu poole tüüriva sportlasena on äge näha, et suudad veel muutuda

01.10

Otepää MK-etapp pälvis FIS-i kestlikkusauhinna

09.09

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

suusatamine

02.11

Venemaa murdmaakoondis kaasas neutraalse staatust ootava Bolšunovi

24.10

Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

22.10

Norra suusatäht Skistad süüdistab ekstreenerit sobimatus läheduses

22.10

VAATA | Noorte suusasari. Staadionijooks Viljandis

kiiruisutamine

28.09

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

15.09

Hollandi taliolümpiavõitja võtab spordist aja maha

23.06

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

10.06

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

suusahüpped

27.10

Aigro tahab jõuda MK-etapil pjedestaalile, Vagul kodus kaela MM-kulda

24.10

Aigro sai suvise GP-sarja viimasel etapil viienda koha

23.10

Aigro ja Vagul pääsesid suvisel GP-etapil põhivõistlusele

20.09

Kaimar Vagul on suvise sarja viimase etapi eel neljas

iluuisutamine

01.11

Taas rekordi püstitanud Petrõkina tegi treenerile ilusa sünnipäevakingi

01.11

Rekordilähedane vabakava tõstis Mihhail Selevko GP-etapil pjedestaalile

31.10

Isiklikku rekordit parandanud Petrõkina oli GP-etapil lühikavas kolmas

31.10

Ühel hüppel ebaõnnestunud Mihhal Selevko oli GP-etapi lühikavas viies

mäesuusatamine

18:30

Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

25.10

Laine jäi MK-hooaja avastardil teisest laskumisest kaugele

24.10

Ameeriklanna alustas MK-hooaega karjääri esimese võiduga

23.10

Tormis Laine: tahan naasta selle juurde, mis viis läbimurdeni

jääkeegel

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

29.10

Kaare ja Lill saavutasid Šveitsi MK-etapil viienda koha

29.10

Edu maha mänginud Eesti kurlingunaiskond kaotas Šotimaale

28.10

Kurlingunaiskond kaotas lisavoorus Leedule, aga võitis kindlalt Türgit

lumelauasõit

13.09

Laura Anga võitis Lõuna-Ameerika karikasarjas kaks kulda

26.05

Noor Eesti lumelaudur pääses Euroopa karikasarja finaaletapil poodiumile

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

30.03

Lumelaudur Laura Anga teenis Austrias kõrgeid kohti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo