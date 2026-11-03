Kahekordne mäesuusatamise olümpiakuld tõmbas karjäärile joone alla

Praeguseks 32-aastane Gisin kukkus mullu detsembris kodusel St. Moritzi rajal võistluse treeningul ja vajas mitut operatsiooni. Lõigati nii sportlase kaela, rannet kui ka põlve. Seetõttu jäi olümpiahooaeg sisuliselt vahele. "See oli pikk protsess, mis kulges paralleelselt taastusraviga, kuid sai alguse juba aastaid varem," sõnas ta lõpetamisotsuse sünni kohta.

"Kui septembris St. Moritzisse naasin, tundsin suurt tänulikkust – nii oma tervise kui ka eelkõige kõigi nende imeliste hetkede eest, mida sain oma pika karjääri jooksul kogeda. Nüüd ootan väga, et saaksin lõpuks teha seda, millest olen kõik need aastad puudust tundnud: suusatada neil nõlvadel, mille ise välja valin."

Mitmekülgne Gisin võitis olümpiakulla nii 2018. aasta PyeongChangis kui ka 2022. aastal Pekingis. Lisaks tuli ta Pekingis pronksmedalile ülisuurslaalomis. Alpi kahevõistluses on tal ka maailmameistrivõistluste hõbe ja pronks. Karjääri jooksul kogunes vaid üks individuaalne MK-etapivõit, kuid sellest hoolimata tuli ta hooajal 2020/2021 sarja kokkuvõttes kolmandaks.

Michelle Gisinil on ka edukas vanem õde Dominique, kes krooniti 2014. aasta Sotšis kiirlaskumise olümpiavõitjaks ja lõpetas karjääri juba aasta hiljem.