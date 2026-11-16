Olümpiapronks teenis hooaja teise võidu ja kindlustas koha GP-finaalis

USA-s Everettis peetud iluuisutamise GP-etapil võitis naiste üksiksõidu jaapanlanna Ami Nakai, kellele see oli hooaja teine esikoht. Sellega kindlustas Nakai koha ka GP-finaalis.

18-aastane Nakai parandas USA-s isiklikku rekordit nii lühi- ja vabakavas kui ka kahe kava kokkuvõttes. Lühikavas teenitud 82,20 punkti on kõigi aegade neljas tulemus, vabakava hindasid kohtunikud 154,61 punktiga ning kahe kava kokkuvõttes teenitud 236,81 punkti on kõigi aegade seitsmes tulemus.

Kahe GP-esikohaga kindlustas tänavune olümpiapronks endale koha ka detsembris Hiinas peetavale GP-etapile.

Suure tõenäosusega tagas GP-finaalikoha ka Nakai järel 213,90 punktiga teise koha saanud neutraalse lipu all võistlev Aleksandra Ignatova (neiupõlvenimega Trussova – toim), kellele see oli teine GP-hõbe sel hooajal. Kolmanda koha sai USA-s jaapanlanna Rino Matsuike, kes kogus kahe kavaga 211,63 punkti.

Esikoht annab GP-üldarvestuses 15, teine 13, kolmas 11, neljas üheksa, viies seitse, kuues viis, seitsmes neli ja kaheksas kolm punkti. Praegu, kui jäänud on veel kaks etappi – Soomes ja Jaapanis –, on naiste arvestuses Nakai 30 punktiga esimene ja Ignatova 26 punktiga teine, kolmas on Anastassia Gubanova 22 punktiga. Niina Petrõkina on praegu 13 punktiga kaheksas ja hea esitus sel nädalal Soomes võib ta esimest korda GP-finaaletapile viia.

Jäätantsus sai USA-s etapivõidu kodupubliku ees uisutanud paar Emilea Zingas – Vadym Kolesnik, teenides 201,88 punkti.

GP-hooaeg jätkub sel nädalalõpul Helsingis, kus eestlastest on lisaks Petrõkinale võistlustules ka Mihhail Selevko ja Arlet Levandi.