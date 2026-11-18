Kohtumise algus kulges Zemgale dikteerimisel ning teise kolmandiku keskpaigaks olid võõrustajad asunud juba 3:0 juhtima. Pantrid ei andnud aga alla ning Marek Potšinok vähendas teise kolmandiku 15. minutil kaotusseisu kaheväravaliseks.

Kolmandal kolmandikul jätkasid pantrid tagaajamist. Viiendal minutil saatis Saveli Novikov litri vastaste väravasse ning vähendas vahe minimaalseks. Kui normaalaja lõpuni jäi 12 minutit, viskas Marek Potšinok oma teise värava ja viigistas seisu 3:3.

Kolmanda kolmandiku ülejäänud ajal väravaid ei sündinud ning ka viieminutiline lisaaeg ei toonud lahendust. Võitja selgitati karistusvisete seerias, kus alles üheksanda viskajana õnnestus Nikita Puzakovil litter vastaste väravasse saata ja vormistada Pantritele 4:3 võit.

Panter on kogunud 21 punkti ning hoiab liigatabelis kolmandat kohta. Liidrikohal on 24 punktiga Kiievi Capitals, teisel kohal asub samuti 21 punkti kogunud HK MOGO. Pantrite lähim jälitaja on neljandal kohal paiknev HK Liepaja, kellel on koos 20 punkti.

HC Panteri järgmine kohtumine toimub laupäeval, 21. novembril kell 18.00 Haabersti jäähallis, kus vastaseks on liigatabeli liider Kiievi Capitals.