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Aigro sai suvise GP-sarja viimasel etapil viienda koha

Suusahüpped
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: Tadeusz Mieczynski/EXPA
Suusahüpped

Eesti suusahüppaja Artti Aigro tegi Saksamaal Klingenthalis toimunud suvise GP-sarja viimasel etapil suurepärase võistluse ning saavutas viienda koha.

Aigro tegi esimeses voorus 135,5-meetrise õhulennu ning saavutas 129,5 punktiga 12. koha. Otsustavas voorus maandus ta 144 meetri kaugusel ning sai selle eest 141,1 punkti juurde, saavutades kokkuvõttes 270,6 punktiga kõrge viienda koha.

Aigro ütles pärast võistlust, et ei jäänud esimese hüppega rahule, aga teine oli juba tema tasemele paras. "Teise hüppega võin öelda, et see oli korralik hüpe, mis olin ka treeningutel näidanud. Kui otsast välja tulin ja esimese faasi ära lendasin, siis ei uskunud, et see nii kaugele läheb. Tundus, et oli hea hüpe. Olen rahul, lõpptulemusega peab rahul olema," sõnas ta.

"On olnud päris hea suvi. Vigastused ja haigused ei ole külge hakanud, olen saanud treeningud ära teha. Kui püsin terve ja suudan treeninguid vigastusteta mööda saata, siis selle pealt tuleb ka tulemus," lisas Aigro.

Põhivõistlusele pääses ka Kaimar Vagul, kuid tema sai 111 meetri pikkuse hüppega 50. koha (82,1 p).

Võidu teenis norralane Marius Lindvik, kes teenis avavooruse 140,5-meetrise hüppega 146 punkti ja teises voorus suurepärase 147-meetrise lennu eest 149,7 punkti (295,7 p). Teise koha sai jaapanlane Ren Nikaido (290,0 p) ning pjedestaalile pääses veel poolakas Klemens Joniak (283,5 p). Eestlase ja esikolmiku vahele jäi veel norralane Kristoffer Eriksen Sundal (274,4 p).

Naiste võistlusel sai esikoha norralanna Ingvild Synnöve Midtskogen, kes sai 255,7 punkti. Teise koha sai sloveen Nika Prevc (246,5 p) ja kolmanda koha sai norralanna Eirin Maria Kvandal (241,2 p).

GP-sarja üldvõitjaks tuli jaapanlane Naoki Nakamura, kes kogus seitsme võistlusega 450 punkti. Teise koha sai kolmel võistlusel osalenud Daniel Tschofenig (216 p), kasahh Daniil Vassiljev sai kolmanda koha (201 p). Kuuel võistlusel punkte kogunud Kaimar Vagul sai 187 punktiga üldarvestuses viienda koha, vaid kahel etapil osalenud Aigro sai 45 punktiga 37. koha.

Suusahüpete MK-sarja hooaja esimene võistlus toimub 21. novembril Lillehammeris.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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