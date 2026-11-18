54-aastane Pochettino andis eelmisel nädalal allkirja lepingule, millega saab temast Inglismaa jalgpallihiiu Manchester Unitedi peatreener. ManU on sel hooajal hädas ning on võitnud kümnest mängust vaid ühe, vireledes väljalangemistsoonis.

Inglismaa klubi pidi USA jalgpalliliidule maksma, et Pochettino lepingust vabastada ning varasemalt Tottenhami, Pariisi Saint-Germaini ja Londoni Chelseat juhendanud argentiinlane sai veel viimase koondisemängu pidada, kui USA alistas CONCACAF-i Rahvuste liigas Haiti teist korda, tagades sellega koha poolfinaalis. Ameeriklased kohtuvad märtsis kodupubliku ees Mehhikoga, teises poolfinaalis mängivad Kanada ja Panama.

2024. aasta sügisel USA peatreeneriks nimetatud Pochettino oli vägagi edukas ning möödunud suvel toimunud kodusel MM-finaalturniiril teenis USA koondis kolm võitu, jõudes 16 parima hulka.

"Olen kindel, et see grupp mängijaid saavutab tulevikus suuri asju. Mul pole selles kahtlustki," sõnas Pochettino pärast viimast võitu Haiti üle. "Siin on segu kogenud mängijatest ja noorematest talentidest, kelle parimad päevad on alles ees. See on ideaalne kombinatsioon. See, millised liidrid praegused mängijad on, annab USA-le põhjust uhkuseks."

"See, millest siia tulles unistasime, on täide läinud. Mõtlesime alati, et selles riigis on uskumatu kogus talenti. Suhtlus fännidega puudutas mind palju, olen siinveedetud aja eest väga tänulik," lisas treener.

Manchester United mängib sel pühapäeval Premier League'is võõrsil Liverpooliga, järgmisel nädalal minnakse Meistrite liiga raames külla Lissaboni Sportingule.