Viimased neli kohtumist kaotanud Yokohama võõrustas liiga halvimate hulka kuuluvat Saga Balloonersit ning saavutas teisel veerandil kümnepunktilise edu, mis küll enne poolajapausi haihtus. Teisel poolajal kahekohalist vahet enam sisse ei mängitud, aga Yokohama tegi otsustaval veerandil 9:1 spurdi, vormistades lõpusireeni kõlades 97:88 (22:22, 26:22, 24:23, 25:21).

30 ja pool minutit mänguaega saanud Kotsar viskas 18 punkti (kahesed 8/10, vabavisked 2/3), haaras kaheksa lauda, jagas kolm korvisöötu, tegi kaks vaheltlõiget ja blokeeris ühe viske.

Yokohama resultatiivseim oli jaapanlane Gakuto Arai, kelle arvele jäi 20 silma. Isaiah Livers viskas sarnaselt Kotsarile 18 punkti, ameeriklane lisas sellele veel viis lauda ja kolm söötu. Üleplatsimees oli aga Saga ameeriklasest ääremees Nassir Little, kes viskas 35 punkti ja võttis üheksa lauda.

Yokohama on tänavu võitnud kaheksa mängu ja kaotanud 11. Selle tulemusega asetsetakse idakonverentsis kümnendal tabelireal, play-off'i pääsevad mõlema konverentsi neli parimat.