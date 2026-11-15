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Aleksandr Selevko sai GP-etapil kaheksanda koha

Iluuisutamine
Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Iluuisutamine

Aleksandr Selevko sai USA-s Everettis peetud iluuisutamise GP-etapil meeste üksiksõidus kaheksanda koha.

Lühikavas kaheksanda koha saanud Selevko oli vabakavas seitsmes, teenides kohtunikelt 149,66 punkti. Selevkol oli kavas kolm neljakordset hüpet, neist kahel esimesel polnud maandumine puhas. Kolmekordsel axel'il jäi pöördeid puudu ja Selevko ka kukkus, järgnenud kaskaadis pidanuks ta tegema kolmekordse axel'i ja kolmekordse toeloop'i, kuid tegi vaid ühekordse axel'i ja kahekordse toeloop'i. Kõik Selevko piruetid hinnati neljanda tasemega, sammude seeria sai kolmanda taseme.

Kahe kava kokkuvõttes teenis Selevko 230,68 punkti, mis andis talle kaheksanda koha. Seejuures seitsmes koht jäi vähem kui punkti kaugusele – lühikavas teine olnud jaapanlane Sota Yamamoto oli vabakavas alles kümnes ja sai kokkuvõttes 231,34 punktiga seitsmenda koha.

Kodupubliku ees võttis kindla esikoha hooaja esimese võistluse teinud kolmekordne maailmameister Ilia Malinin 284,31 punktiga, teiseks tõusis vabakava võitnud itaallane Daniel Grassl, kes kogus 274,73 punkti ning seitsmendalt kohalt tõusis kolmandaks alles 19-aastane Iisraeli uisutaja Tamir Kuperman, kes parandas nii vabakavas kui kahe kava kokkuvõttes võimsalt isiklikku rekordit, teenides 248,55 punktiga karjääri esimese GP-pjedestaalikoha.

Hooaja eelviimane GP-etapp peetakse järgmisel nädalal Helsingis, kus nii Niina Petrõkina kui Mihhail Selevko püüavad head tulemust, et esimest korda GP-finaaletapile pääseda. Lisaks neile teenis Helsingi GP-etapile kutse ka Arlet Levandi, kes viimati võistles GP-sarjas kaks hooaega tagasi samuti Soomes.

Toimetaja: Maarja Värv

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