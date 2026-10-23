Aigro ja Vagul pääsesid suvisel GP-etapil põhivõistlusele

Eesti suusahüppajad Artti Aigro ja Kaimar Vagul tegid Saksamaal Klingenthalis toimuval suvise GP-sarja etapil soliidse õhulennu ning pääsesid laupäevasele põhivõistlusele.

Aigro sooritas Klingenthali hüppemäel 136,5-meetrise lennu ja teenis selle eest 126,7 punkti, saavutades eelvõistlusel 15. kohaga kindla edasipääsu. Vagul maandus 125 meetri kaugusel ning saavutas 114,6 punktiga 39. koha.

Põhivõistlusele pääses 50 sportlast, parima hüppega sai hakkama 144 meetrit lennanud poolakas Kacper Tomasiak (144,6 p). Esikolmikusse mahtusid veel norralane Marius Lindvik (142,5 m; 144,0 p) ja austerlane Jan Hörl (144,5 m; 141,6 p), kellele järgnesid kaasmaalased Stephan Embacher (138,5 p; 137,6 p) ja Jonas Schuster (136 m; 135,8 p).

Suvine GP-sari saabki laupäevase võistlusega läbi ja Vagul on otsustava mõõduvõtu eel sarja üldarvestuses 187 punktiga neljandal kohal. Aigro on osalenud vaid ühel etapil ning punktiarvet veel avanud ei ole. Jaapanlane Naoki Nakamura on 428 punktiga kindlal esikohal, talle järgnevad kasahh Daniil Vassiljev (201 p) ja austerlane Daniel Tschofenig (200 p).