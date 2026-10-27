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Aigro tahab jõuda MK-etapil pjedestaalile, Vagul kodus kaela MM-kulda

Suusahüpped
Foto: Kuvatõmmis
Suusahüpped

Suusahüppajad Artti Aigro ja Kaimar Vagul lähevad talvele vastu kõrgete ootustega eelkõige iseendale. Mõlemad unistavad suurelt ja loodavad eesmärgid reaalsuseks muuta.

Juba kümmekond aastat maailma paremate suusahüppajatega konkureerinud 27-aastase Artti Aigro eelmine hooaeg polnud jalatrauma tõttu ja tulemuste valguses ootuspärane. Kevadel loobus ta koostööst Norra koondisega ja valis treenimise USA koondisega, mis tundus ainuõige mõeldes arengule.

"Mul on kindlasti rohkem tähelepanu meeskonnas koos ameeriklastega, kuna meie punt on väiksem. Ja kuna punt on väiksem, siis see pühendumus, mis treenerid sportlastele panevad, on üks suurimaid plusse," rääkis Aigro ERR-ile.

Kui suvel jäi treener Tore Sneli hinnangul Aigrol puudu stabiilsusest, siis viimastes laagrites näidatud hüpped ja viies koht nädalavahetusel suvisel GP-etapil Klingenthalis näitavad, et talve eel on põhjust optimismiks.

"Minu ootus on see, et ta jätkab hüppemäel sama hea tunnetusega nagu viimasel ajal," Sneli ERR-ile. "Ta töötab veel sellega, et parandada pisut lennuoskusi. Loodan, et ta suudab seda. Edasi tahan lõbutseda ja kui seda teeme, siis ta esineb hästi. Artti kuulub juba suusahüpetes absoluutsesse tippu. Praegu on rohkem küsimus enesekindluse saavutamises ja enda usaldamises, et oled suuteline tipptasemel võistlema stabiilselt kogu talve."

"Kui ta suudab säilitada stabiilsuse hüpetel, siis võime päris kindlasti oodata toredaid tulemusi sel talvel," lisas Aigro treener.

Aigro eesmärk on teha talvel karjääri parimad tulemused ehk MK-etapil oleks soov jõuda esikolmikusse ja MM-il Falunis pole eesmärk oluliselt tagasihoidlikum. "Eesmärk on sel MM-il kaheksa hulka jõuda ja sellega võiksin väga rahule jääda," tõdes ta.

Edukas ettevalmistusperiood on selja taga ka 19-aastasel Kaimar Vagulil, kes loodab MK-sarjas minimaalselt punktikohta, kuid suurem eesmärk on hooaja kokkuvõttes mahtuda 30 parema sekka. Jaanuaris Otepääl peetavatelt juunioride maailmameistrivõistlustelt soovib Vagul medalit.

"Ma lähen juunioride MM-ile väga positiivsete meeleoludega. Mulle meeldib Otepää ja Tehvandi mägi. Ma julgelt ütlen, et miinimum on medal, mida lähen sealt püüdma ja kuld on see siht," kinnitas Vagul.

Toimetaja: Anders Nõmm

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