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Liiv näitas B-grupis paremat kiirust kui laupäeval

Kiiruisutamine
Marten Liiv.
Marten Liiv. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Kiiruisutamine

Kiiruisutaja Marten Liiv lõpetas Pekingis toimunud MK-etapi 500 meetri distantsil B-grupis viienda kohaga.

Liiv sai laupäeval 500 meetri võistluse A-grupis 18. koha ning pidi seega pühapäeval startima B-grupis. Kui laupäeval oli tema tulemuseks 35,31, siis pühapäeval sai ta kirja 35,20, mis andis 21 sportlase seas viienda koha.

Eestlast edestasid hollandlased Johan Talsma (34,99) ja Merijn Scheperkamp (35,03), hiinlane Ze Liu (35,04) ning valgevenelane Ignat Golovatšuk (35,07).

A-grupis võtsid pühapäeval kaksikvõidu hiinlased Tingyu Gao (34,61) ja Ziwen Lian (34,77). Neile järgnes jaapanlane Katsuhiro Kuratsubo (34,85).

Järgmine MK-etapp toimub tuleval nädalal Jaapanis Obihiros.

Toimetaja: Henrik Laever

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