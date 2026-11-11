Olümpial kukkunud Lindsey Vonn käis üheksandal operatsioonil

Vahepeal spordist eemal olnud, aga rajale naasnud Vonn startis olümpial mitte sada protsenti tervena ning murdis kiirlaskumises kukkudes jala ja rebestas sidemed.

42-aastane sportlane postitas enne protseduuri sotsiaalmeediasse video, milles sõnas, et palvetab, et tegemist oleks tema viimase operatsiooniga. Ta tunnistas, et tunneb end närvilise ja ärevana, kuid on samas elevil, et saab selle teema loodetavasti seljataha jätta.

Vonn selgitas, et kirurgid eemaldavad kõik metallkonstruktsioonid, mis paigaldati tema eesmise ristsideme (ACL) parandamiseks tehtud kaheksa varasema operatsiooni käigus. "Teen selle postituse ette, sest olen tegelikult üsna närvis," ütles ta. "Operatsioonipäeval püüan olla keskendunud ja puhanud ning sellest lihtsalt läbi tulla."

"Olen ​​üheksa kuud oodanud, et luud paraneksid ja saaksime eesmise ristatisideme korda teha – luud ongi paranenud, mis on suurepärane uudis," rõõmustas ta. "Kuid nüüd tuleb tegeleda eesmise ristatisidemega, mis tähendab veel kuut kuni üheksat kuud taastumist."

Üheksa päeva pärast vasaku põlve sidemete rebestamist siiski olümpial startinud Vonn sõitis vastu väravat ja püsis rajal vaid 13 sekundit. Varasemates intervjuudes on ameeriklanna maininud, et lõikused päästsid ta jala amputatsioonist.

Elu jooksul 84 MK-etappi võitnud ja 2014. aastal ka kiirlaskumise olümpiavõitjaks kroonitud Vonni karjääri on saatnud varasemaltki mitmed vigastused.