Kanadalannad läksid Herningis toimunud finaalmängu esimesena juhtima, aga USA vastas sellele tabamusele viiega, saavutades kolmanda perioodi kolmandaks minutiks 5:1 edu. Kanada sai minuti hiljem veel ühe tabamuse kirja, aga ei suutnud suurest august välja kaevata ning pidi lõpuks 2:6 (1:1, 0:2, 1:3) kaotusega leppima.

Nii Hilary Knight kui ka Kelly Pannek viskasid USA eest kaks väravat, võitja eest tegid skoori veel Lacey Eden ning Hayley Scamurra. Kanada tabamuste eest hoolitses Sarah Fillier.

Pronksmedali teenisid Rootsi naised, kes alistasid karistusvisete seeria järel Soome.

USA ja Kanada on läinud alates 1990. aastast finaalis vastamisi 25 korda, Kanada on võitnud 13 korda ja USA 12 korda. Ainsana on finaali pääsenud veel Soome naised, kes tegid seda 2019. aastal kodupubliku ees.