Glinka läks loosi tahtel juba avaringis vastamisi tugeva ameeriklasega, turniiril kuuendana asetatud Nishesh Basavareddyga (ATP 117.), kes alles eelmisel nädalal jõudis Prantsusmaal Orleans'i Challengeril finaali. Juunioride seas maailma edetabelis kolmandale kohale jõudnud 21-aastase Basavareddy parim koht ATP edetabelis on 99., kus ta paiknes mullu suvel.

Helsingis võitis Basavareddy tund ja 18 minutit kestnud kohtumise 6:3, 6:2, seejuures murdis ta mõlemas setis Glinka esimeses servigeimis. Teises setis suutis Glinka enda pallingugeimis kolm matšpalli päästa, aga oma servil oli Basavareddy kindel.

Glinka servis mängu jooksul kolm ässa ja tegi neli topeltviga, Basavareddy vastas kuue ässa ja ühe topeltveaga. Glinka realiseeris ainsa murdevõimaluse, mis ta teenis ning päästis omakorda 11 murdepalli. Mängitud punktidest võitis Glinka 42 ja Basavareddy 65.

Pärast oktoobri keskel Hispaanias Villenas Challengeril finaali jõudmist pole Glinkal loosiga väga vedanud, ta on nüüd neljal järjestikusel turniiril ühe matšiga piirdunud. Sellega ei tohiks Glinka hooaeg aga veel läbi olla, sest ta on üles antud ka järgmisel nädalal Türgis Ankaras peetavale ATP Challenger 50 kategooria turniirile.