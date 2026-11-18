Teisipäeval sai Tondiraba jäähallis alguse ISU Challenger sarja võistlus Tallinn Trophy, mille avapäeval näitasid juuniorid oma lühikava. Parima tulemuse said kirja eestlanna Sofia Nekrassova ning šveitslane Sandro de Angelo.

Nekrassova sai oma lühikava eest 62,73 punkti, millega kerkis naisjuunioride hulgas liidriks, edestades soomlanna Pinja Peltolat (57,53 p) enam kui viie punktiga. Esikolmikusse mahtus veel sakslanna Sophie Erhardt, kes kogus 56,33 punkti.

Esimese kümne hulgas on kokku neli Eesti uisutajat, lisaks Nekrassovale sai Elizabeth Nõu 51,13 punktiga viienda, Vilena Ivannikova 49,60 punktiga seitsmenda ning Karina Shesterikova 48,77 punktiga kümnenda koha.

Meesjuunioride hulgas oli lühikavas parim šveitslane Sandro de Angelo, kes sai oma esituse eest 66,23 punkti. Vabakavale läheb teiselt kohalt itaallane Matteo Marchioni (64,81), kolmanda koha sai rootslane Albin Samuelsson (54,99 p). Esimesena jäi esikolmikust välja eestlane Ilya Nesterov (53,55 p).

Juuniorid esitavad oma vabakava neljapäeval, õhtul alustavad võistlust ka mehed. Eestlasi sel korral võistlustules ei ole, aga naiste seas lähevad reedel jääle Maria Eliise Kaljuvere, Kristina Lisovskaja, Marta Helena Prangel, Karoliine Raudsepp ja Olesja Leonova.