Kokku on üksikmängu tabelis 64 meest, kes on meistrivõistlustele pääsenud läbi erineva valiksõela. Ojakäär on turniiril asetatud 9.-16. koha mängijana. Selles vahemikus enam täpseid edetabelikohti pole eraldatud, samal ajal kui kaheksa esimest on asetatud vastavalt kohale, vahendab Tennisnet.ee.

Ojakäär, kes on ATP edetabelis 1040. kohal, alistas avaringis Penn State'i ülikooli mängija Nischal Spurlingi 4:6, 6:3, 6:4. Ojakääru vastasel ATP edetabelikohta pole, juunioride edetabelis oli ta parimal nädalal 85. Teises ringis kohtub Ojakäär Briti tennisisti Charlie Robertsoniga (Lõuna-Carolina Ülikool), kes on ATP edetabelis 894. kohal. Juunioride edetabelis oli Robertson kaheksas.

Turniiril on esimesena asetatud hispaanlane Roger Pascual Ferra (TCU ehk Texase Kristlik Ülikool), kes on maailma edetabelis 668. kohal.