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Marten Liiv alustas MK-sarja kümnenda kohaga

Kiiruisutamine
Marten Liiv Pekingi MK-etapil
Marten Liiv Pekingi MK-etapil Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Kiiruisutamine

Kiiruisutamise MK-sarja hooaja esimesel etapil Hiina pealinnas Pekingis sai Marten Liiv 1000 m distantsil kümnenda koha.

Viiendas paaris sõitnud Liiv finišeeris ajaga 1.09,09. Esikoha sai hiinlane Ning Zhongyan, kes uisutas uue rajarekordi 1.07,43. Ning võitis aasta alguses Milano olümpial sel distantsil pronksi ja tuli 1500 meetris olümpiavõitjaks.

Teise aja – 1.08,00 – sõitis välja selle distantsi valitsev maailmameister, hollandlane Joep Wennemars ning kolmanda koha sai ajaga 1.08,07 hiinlane Lian Ziwen.

Liiv võistleb Pekingis ka 500 meetris, mis sõidetakse laupäeval ja pühapäeval.

Alanud hooaja maailmameistrivõistlused peetakse veebruari lõpus samuti Pekingis.

Toimetaja: Maarja Värv

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