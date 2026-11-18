Esmaspäeval paremuselt 15. aja kirja saanud Aron osales ka kolmapäevases sessioonis, aga sattus paraku umbes 20 minutit pärast sõidu algust avariisse. Hooajaeelne test sai jätkuda pärast seda, kui eestlase masin rajalt ära tõsteti.

Esmaspäeval näitas parimat minekut Jean-Eric Vergne (Citröen), kolmapäeval sai nobedaima ringiaja kirja Edoardo Mortara (Mahindra).

Madridi Jarama ringrajal sõidetakse veel reedel.

Meedias on ringlenud kõlakad, et vormel-E meeskonnad on Aroni teenetest huvitatud ja lisaks Fortescue Zero Racing tiimile on eestlast seostatud ka Cupra Kiro võistkonnaga. Aron on kuninglikus vormelisarjas Alpine'i võistkonna reservsõitja.