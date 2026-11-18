Itaalias Torinos jätkuval meeste tennise ATP finaalturniiril sai maailma kolmas reket Carlos Alcaraz teise võidu, aga kohta poolfinaalis veel ei kindlustanud.

Alcaraz alistas vaid tund ja 11 minutit kestnud kohtumises kindlalt 6:2, 6:4 neutraalse lipu all mängiva Daniil Medvedevi (ATP 5.). Seejuures polnud Medvedevil mängu jooksul ühtegi murdevõimalust.

Alcaraz pikendas enda võiduseeria 11-mänguliseks, enne ATP aastalõputurniiri võidutses ta nii Viini turniiril kui Pariisis Masters-sarja turniiril.

Päris muretult Alcaraz end aga tunda ei saa, teises setis pidi ta võtma arstliku pausi, kuna talle tegi valu vasaku jala reis. Tema edasist mängu ei paistnud see aga segavat.

Ivan Lendli nime kandvas alagrupis on Alcaraz võitnud mõlemad senised matšid, Medvedevil on kirjas üks võit ja üks kaotus. Selleks et kindlustada koht poolfinaalis, on Alcarazil vaja, et õhtuses mängus võidaks ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 8.) kodupubliku ees mängiva Flavio Cobolli (ATP 6.) vastu vähemalt ühe seti.

Alagrupi viimases voorus mängib Alcaraz reedel Cobolliga ning Medvedev Tiafoe'ga.

Neljandat aastat finaalturniiril mängiv Alcaraz on varem kahel korral alagrupist edasi pääsenud – 2023. aastal jäi tema laeks poolfinaal, mullu jõudis ta finaali, kus pidi tunnistama Jannik Sinneri paremust.