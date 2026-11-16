Rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas oktoobri lõpus venelaste kaebuse seoses rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) suvise otsusega pikendada Venemaa koondiste võistluskeeldu rahvusvahelistel turniiridel. Esimese suure tagajärjena oleksid Venemaa juuniorid pääsenud aasta lõpus algavale MM-ile, kuid mitmed riigid, sealhulgas korraldajamaa Kanada, otsustasid venelaste jääle lubamist takistada.

Kanada valitsus teatas eelmisel nädalal, et ei luba Venemaa sportlastel ega taustajõududel riiki siseneda. Ühtlasi kinnitas IIHF, et Venemaa koondis ei pääse juunioride MM-il jääle ja korraldusõigus jääb Kanadale.

Venemaa spordiminister ja olümpiakomitee pealik Mihhail Degtjarjov ütles esmaspäeval, et Kanada väärib oma tegevuste eest karistust. "Ainus õigustatud otsus oleks olnud võtta turniir Kanadalt ära ja and see riigile, kes oleks lubanud kõikidel riikidel osaleda. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) ja teised rahvusvahelised spordiorganisatsioonid peaksid hindama IIHF-i, Kanada hokiliidu ja valitsuse tegevusi ning kehtestama karmid sanktsioonid, mis mõjutaksid Kanada õigust korraldada rahvusvahelisi võistlusi," kirjutas Degtjarjov ühismeedias.

Venemaa spordijuht lisas, et olümpiakomitee kaebab IIHF-i otsuse edasi CAS-i.