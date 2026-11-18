Kui hooaja algus oli Serviti jaoks kõikuv ning meeskond otsis oma rütmi, kohanedes ründejõu Kermo Saksingu vigastusega, siis nüüdseks on Serviti esinenud veenvalt ja hingestatult. Ka eurosarja teises ringis suudeti avakohtumise 26:30 kaotusest välja tulla ning korduskohtumises alistati Iisraeli Yoloni Huvalim kindlalt tulemusega 32:24, tagades edasipääsu järgmisesse ringi.

Viimased paar eurohooaega on Põlva meeskonna jaoks lõppenud nappide kaotustega just kolmandas ringis. Nõnda ka eelmisel hooajal, kui Serviti kaotas Soome BK-46-le skooriga 55:58. Viimati jõudis Serviti edasi 2021. aastal, kui tehti Eesti käsipalli ajalugu ning jõuti veerandfinaali. Toonasest koosseisust mängib Servitis tänavu üheksa mängijat, nende hulgas kogenud väravavahtide tandem Eston Varusk ja Jürgen Lepasson, skooritegijad Alfred Timmo, Mathias Rebane ja Tõnis Kase ning kapten Ülljo Pihus.

"Tegu on tugeva vastasega, kellega tuleb kahtlemata võrdne mäng. Šansid

on 50-50, mõlemal on võimalus edasi pääseda," kommenteeris Pihus.

Praha Dukla pole Serviti jaoks võõras – kui Serviti 2021. aastal ajalugu tegi, alistati teiste klubide seas just nimelt ka Dukla. Sellest ajast saati on Tšehhi klubi oma mängupilti ja koosseisu tugevdanud, jõudes 2023. aastal veerandfinaali ja eelmisel hooajal neljandasse ringi, kus takerduti tolle aasta tšempioni GRK Ohridi otsa.

Kas Servitil õnnestub kolmanda ringi muster murda, selgub 29. novembril Prahas.