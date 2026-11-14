Marten Liivi esimene start 500 meetris ebaõnnestus

Liiv sai laupäeval kirja aja 35,31 ning jäi selgelt alla oma isiklikule rekordile (34,12). Kokkuvõttes edestas ta üksnes Hollandi koondislasi Kayo Vosi (35,59) ja Johan Talsmat (35,62). Võitjaks tulnud hiinlasest Ziwen Lianist oli Liiv 0,67 sekundit aeglasem.

Aja alla 35 sekundi uisutas välja kümme meest. Lianile järgnesid hollandlane Stefan Westenbroek (+0,07) ja kaasmaalane Tingyu Gao (+0,16). Esimesena jäi pjedestaalilt välja isikliku rekordi 34,89-ni viinud norralane Miika Klevstuen (+0,25).

Liiv alustas Pekingi MK-etappi kümnenda kohaga 1000 m distantsil. Pühapäeval võistleb ta uuesti 500 meetri distantsil.