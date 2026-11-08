Kaare ja Lill said Poola MK-etapil kaela pronksmedali

Kaare ja Lill lõpetasid alagrupifaasi kolme võidu ja ühe kaotusega. Veerandfinaalis alistati tšehhid Zuzana Paulova ja Tomas Paul 8:5, kuid poolfinaalis tuli tunnistada poolakate Adela Walczaki ja Andrzej Augustyniaki paremust tulemusega 5:8. Pronksikohtumises alistas Eesti duo tšehhid Klara Mackova ja Tomas Maceki tulemusega 6:4.

"Turniir oli väga hästi korraldatud ja hea oli mängida ajavõtuga võistlusmänge, eriti kodus ees ootavat MM-kvalifikatsiooni silmas pidades. Poolfinaali kaotus jääb kripeldama, kuid üldiselt oli meie võistkonna keskmine mängutase turniiril väga hea," ütles Lill.

Turniiri võitis Itaalia paar Giorgia Maurino ja Simone Gonin, kes alistas finaalis Poola duo Adela Walczak ja Andrzej Augustyniak tulemusega 6:5.

Enne Lodzi turniiri hoidsid Kaare ja Lill maailma segapaaride edetabelis 18. kohta ning jooksva hooaja edetabelis 11. kohta. Järgmisel nädalavahetusel, 14. ja 15. novembril peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis kodune segapaaride MM-kvalifikatsioonivõistlus, kus Kaare ja Lille vastasteks on Margit Peebo ja Aleksander Andre. Mängitakse kolmest parim süsteemis ehk MM-pääsme teenimiseks tuleb võita kaks kohtumist.

Kvalifikatsioonivõistluse võitja esindab Eestit 2027. aasta segapaaride maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad 4.–10. jaanuarini Soomes.