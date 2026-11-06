Treeninguid muutnud Liiv: kui jalad on värsked, peaks minek hea olema

Kevadel uue tiimiga liitunud ja treenerit vahetanud Marten Liivi jaoks on uue olümpiatsükli esimene hooaeg teatud mõttes kohanemise aasta.

"Kui tavaliselt võistlusnädal algab reedel, siis on jõusaali treening teisipäeval. Järgmine nädal saab olema see esmaspäeval ehk üks päev varem. Natuke rattatreeningud on teistmoodi järgmisel nädalal ja natuke ka jäätreeningud," rääkis Liiv ERR-ile uut treeningute ülesehitust.

Kahel testvõistlusel septembri lõpus ja oktoobri keskel head kiirust näidanud Liiv on hetkeseisuga rahul, ehkki hooaja alguses on ikka veidi teadmatust. "See aasta olen terve püsinud ja füüsiline olukord on ka päris hea. Lihtsalt praegu ongi keha treeningutest väsinud ja seepärast ei teagi, mis see täpne seis on. Ma arvan, et kui värsked jalad on, siis peaks olema minek hea," ütles kiiruisutaja.

Eelmisel hooajal maailma karika sarjas mõlemal sprindidistantsil kokkuvõttes kuuenda koha saavutanud ja Euroopa meistrivõistlustel karjääri kolmanda medali võitnud Liiv loodab uues tiimis jõuda veel paremate tulemusteni. Eelseisva hooaja tähtsaim võistlus on veebruari lõpus toimuv MM.

"Terve tiimikomplekt on väga-väga tugev. Meil on väga head füsioterapeudid, väga head treenerid ja väga head tiimikaaslased. Et kui me võtamegi 1000 meetri lahti, siis on koos minuga kolm uisutajat, kes on uisutanud 1000 meetrit 1.06 - isiklikud rekordid. Kui varasemas tiimis olin ma ainuke, kes oli sõitnud 1.06, isegi alla 1.08, siis nüüd on kolm sellist tugevat uisutajat," rääkis Liiv.

Tema sõnul oli suvi küll raske, aga selline, kus tehti õigeid asju. "Ma ise loodan, et see kõige tugevam ja parem võistlus tuleb hooaja lõpus Pekingi MM-il, see on selle hooaja põhieesmärk. Esimestel MK-etappidel ongi minu jaoks kindlasti ka see oluline, et ma saan asju nii-öelda läbi proovida. Ehk siis saamegi vaadata ja otsida, mis toimib minu jaoks kõige paremini," lisas Liiv.