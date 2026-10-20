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Kevin Uspenski maadluse võlust: annab enesekindlust, saab vaid endale loota

Maadlus
Foto: ERR
Maadlus

Las Vegases toimunud maadluse U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel pronksi võitnud Kevin Uspenski on pärit tõelisest maadlejate perekonnast. Koos kaksikvennaga on aeg hakata tõestama end täiskasvanute seas.

Uspenski naasis Las Vegasest oma karjääri esimese tiitlivõistluste medaliga. U-23 MM-il jäi ta raskekaalu pronksimatsis jäi ta ungarlase Laszlo Darabosi vastu 0:1 kaotusseisu, kui vastane sai punkti aktiivsuse eest, kuid lõpuks võitis Uspenski tulemusega 4:1.

"Oleme läbi vaadanud ja olen rahul kõigega," lausus tagasi kodumaale jõudnud Uspenski. "Ei läinud see matš tegelikult plaanipäraselt, sest tahtsin saada esimese aktiivsuse. Matši ajal tegin plaani ümber ja toimis. Minu kaalus väga palju täiskasvanute tegijaid ei olnud, aga mõni oli. Pigem oli tugev konkurents."

Maadlusmatil on Uspenskite perekonnal pikk ajalugu. Kevini isa Aap Uspenski on kümnekordne Eesti meister ja maadlusega tegeles ka vanaisa. Keviniga koos jätkab koos traditsiooni kaksikvend Robin, kes võistles samuti U-23 MM-il.

"Ma arvan, et viie-kuueaastaselt maadlustrenni isa suunitlusel," meenutas Kevin algust. "Võlus ära, et annab juurde enesekindlust ja saab ainult enda peale loota."

Kuna suurvõistlustel saab igas kaalukategoorias iga riiki esindada vaid üks sportlane, tuli vendadel omavahel kokku leppida, kumb millises kehakaalus võistleb. "Mul kuidagi vedas. Vigastusi on rohkem olnud," ütles Kevin. "Kaalu võtmine ei ole vigastustele hea ja ega ma täpselt ei mäleta, kuidas see sai, aga mulle sobib."

Nüüd tuleb Uspenskitel hakata tõsisemalt end kehtestama täiskasvanute seas. Kevinil on kodus kange konkurent. Ei keegi muu, kui kahekordne maailmameister ja olümpiahõbe Heiki Nabi. "Ega midagi. Pean vastu hakkama talle," lausus Kevin.

Kui homme korraldada matš, kumb peale jääks? "Ma pean ütlema, et tema," jäi ta ausaks.

Toimetaja: Siim Boikov

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