Korosteljovi võit nörritab Kalevit: Venemaal sporti ja poliitikat lahus ei hoita

"Kuna ma olin oktoobris oma tervisega veidi kimpus ja pidin ka treenimisest pause tegema, oli enne esimese lume võistlust selle võrra rohkem ebakindlust ja teadmatust," vahendab Eesti suusaliit 47. koha saanud Tuule sõnu. "Kui reedene sprint oli päris kehvake, siis täna sain juba keha tööle ning suutsin pingutada," lisas ta. "Usun, et kaks võistluspäeva on teinud ainult head ning homne [pühapäevane] sõit võiks neist kolmest kõige paremini õnnestuda," lõpetas sportlane.

Meeste konkurentsis oli kiireim eestlane Kalev, kes lõpetas 34. kohal. Kalevi sõnul olid ilmaolud veidi keerulised, sest päev varem tuli värsket lund. "Juba hommikul testides tundus, et suusk on pigem tuim, ja võistlus seda ka kinnitas. Kindlasti osa Eesti meeste ja naiste kaotusminutitest võib selle arvele kirjutada," ütles ta.

"Omavahel saime konkureerida, aga need, kes sõitsid uisusuuskade või väga libedate klassikasuuskadega, võitsid kindlasti päris palju," lisas sportlane. Kalevi sõnul oli üldine enesetunne hea. "Rada on siin kerge ja liikumiskiirus tundus täitsa mõnus. Loodan, et homseks vabatehnikasõiduks on suusad veidi edevamad ja saame ka muu maailmaga võidu sõita," ütles ta.

Meeste võitjaks tuli neutraalse sportlasena võistlev Saveli Korosteljov, kellele Kalev kaotas ligi pooleteise minutiga (+1:29,5). Sportlaste seas on Vene suusatajate neutraalse lipu all võistlustulle naasmine tekitanud mitmesuguseid reaktsioone.

"On selge, et Venemaal kahjuks sporti ja poliitikat lahus ei hoita. Suusatamine on Venemaal suur spordiala. Sealne riigiaparaat kasutab oma suusakangelasi propaganda tööriistana. Praegu maailmas toimuvat arvestades ei saa minul eestlasena olla muud seisukohta, kui vastuseis kõigele, mis võiks töötada pehme jõuna Vene riikliku moraali ja patriotismi kasvatamisel," sõnas Kalev.

Kalevi sõnul mõjub seejuures demotiveerivalt veel teinegi asjaolu. "Korosteljovi kõrval on sellest hooajast pääsenud rahvusvahelistele võistlustele ka venelasi, kelle puhul dopingu tarvitamine oli dokumenteeritud juba enne seda, kui venelased aastateks oma niigi problemaatilisi treeningmetoodikaid sisuliselt rahvusvahelise kontrollita praktiseerima pääsesid," ütles ta.

Olose 10 km klassikadistantsi võistlusest võtsid Eesti naistest osa veel Anett Liisa Parts, Anni Lii Unn, Teiloora Ojaste ja Mariel Merlii Pulles. Meestest osalesid Martin Himma, Henri Roos, Robert Sarapuu, Juss Leiner, Oskar Lehto, Chris Marcus Krahv, Stefan Kivil, Aaron Rehemaa, Kennet Luuk, Raimond Kaup, Rikard Kutt, Rico-Marcus Luik, Robin Kutt, Jako Harlis Kala, Oskar Klampe ja Harrys Piirmann. Toni Andree Saarepuu katkestas.

Pühapäeval on Olosel kavas 10 km eraldistardist vabatehnikasõit.