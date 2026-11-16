Kaljuvere võitis Tartus, Goidina jäi GP-medalistide järel kolmandaks

Goidina oli lühikava järel kolmas. Vabakavas edestas ta šveitslannat Elisabeth Dibberni 0,39 punktiga, kuid kahe kava kokkuvõttes jäi nende vahe Dibberni kasuks 3,61 punkti. Mõlemad kavad võitnud Leandra Tzimpoukakis kogus 179,80, Dibbern 171,19 ja Goidina 167,58 punkti.

Tzimpoukakis ja Dibbern võitsid tänavu juunioride GP-etappidel pronksi, vastavalt Ljubljanas ja Gdanskis. Mõlemat uisutajat juhendavad Zürichis Tartust pärit Sindra Kriisa ja Linda van Troyen.

Elina Goidina Autor/allikas: Riinu Liis Lajal

Naiste üksiksõidus võitis tänavune Eesti juunioride meister Kaljuvere nii lühi- kui ka vabakava ning kogus 177,53 punkti. Oktoobris Budapesti Challengeri võistlusel saadud tulemusest jäi tal puudu vaid 0,27 punkti. Tartus sai teise koha Eesti uisutaja Marta Helena Prangel 128,27 punktiga. Kolmas oli soomlanna Selma Välitalo 119,20 punktiga.

Lõunakeskus Trophy 2026 tõi 12.–15. novembril Astri Arenale ligi 280 uisutajat üheksast riigist. Rahvusvahelise Uisuliidu võistlusklassides sai tulemuse 64 uisutajat. Nelja päeva jooksul käisid samal jääl ka klubidevahelise võistluse osalejad, kõige noorematest lastest täiskasvanud harrastajateni.