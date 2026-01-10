X!

Liiv: kiirema viimase ringiga oleks hõbemedal ära tulnud

Foto: SCANPIX/IMAGO/Orange Pictures
Marten Liiv võitis Poolas Tomaszow Mazowieckis toimuvatel kiiruisutamise Euroopa meistrivõistlustel karjääri kolmanda medali, kui saavutas 1000 meetri distantsil kolmanda koha.

Esimest korda Euroopa meistrivõistlusi võõrustaval Tomaszow Mazowiecki jääareenil läks Liiv starti medalisoosikuna. Isiklikud rekordid ning MK-sarja tänavuse hooaja punktitabel ennustasid Liivile pronksmedalit poolaka Damian Žureki ja hollandlase Tim Prinsi järel. Just sellises järjestuses lõpuks medalid jagatigi.

Ühest küljest võib Liiv rahule jääda, kuid tegelikult ootas ta paremat tulemust. "Jõulude aeg, kui läksin Hispaaniasse laagrisse, siis esimesed kaks päeva olin haige. Ja selle tõttu pidime treeningutes muudatusi tegema, ei saanud teha piisavalt intensiivseid treeninguid, mis oli plaanis teha," ütles ta ERR-ile.

"Kümme päeva olin jäält eemal. Ja millega ma võin rahule jääda, on kindlasti start ja esimene ring. Millega mitte: kindlasti viimane ring. See kahe ringi vaheline vahe oli liiga suur minu jaoks," lisas Liiv.

Hõbemedalist jäi Liivi lahutama 26 sajandikku, kodujääl Euroopa meistriks kroonitud Žurek oli seekord omaette klassist. "Kui ma oleks sõitnud viimase ringi kiiremini, siis oleks kindlasti hõbemedal ära tulnud. [Reedel] olid tegelikult selleks võimalused olemas, aga lihtsalt keha ei suutnud seda teha," ütles Liiv. "Ma olen siin palju mõelnud, et mille taha võis see jääda. Võib-olla üks asi võibki olla see haigestumine jõulude ajal ja teine on see, et võib-olla lihtsalt praegu on keha natuke treeningutest väsinud."

"Laktaat tekkis ka palju-palju varem, kui tavaliselt 1000 meetris. Võin kindlalt väita, et see oli selle hooaja kõige raskem 1000 meetrit."

Pühapäeval on Liiv võistlustules 500 meetris. Kaks aastat tagasi võitis ta just sel distantsil hõbeda, 2023. aastal saavutas ta sprindi mitmevõistluses pronksmedali.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

