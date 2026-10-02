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Tiitlikaitsja Legia alustas liigahooaega napi võiduga

Korvpall
Varssavi Legia korvpallimeeskond.
Varssavi Legia korvpallimeeskond. Autor/allikas: Legia Kosz/Facebook
Korvpall

Eelmisel kahel hooajal Heiko Rannula tüürimisel Poola korvpallimeistriks kroonitud Varssavi Legia alustas reedel uut liigahooaega võiduga.

Legia alistas avamängus võõrsil Slupski Czarni 79:76 (23:19, 18:12, 17:22, 21:23). Legia alustas kohtumist veidi rabedalt, kuid läks peagi 11 punktiga juhtima ja püsis kogu ülejäänud mänguaja juhtrollis. Mängu lõpp kujunes siiski põnevaks, sest Legia oleks äärepealt viimase pooleteist minutiga maha mänginud kümnepunktilise edu.

Võitjate parimana viskas 20 punkti Zachary Freemantle, kes sai enda nimele ka 12 lauapalli. Vahetusmeeste pingilt alustanud Markus Ilver panustas võitu 11 punkti ja viis lauapalli. Czarni särgis kerkis üleplatsimeheks 21 punktiga Dorde Dimitrijevic.

Laupäeval läheb Janari Jõesaare ja Matthias Tassi tööandja Lublini Start vastamisi Karl Johan Lipsu koduklubi Ostrowi Wielkopolski Staliga. Kasper Suurorg ja Gdynia mängivad pühapäeval Wroclawi Slaski vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

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