Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

Rekorditesadu eelmisel nädalal maailma kiireimal uisuovaalil Salt Lake Citys oli pigem ootuspärane, kuid tulemuste tihedus nii kõrgel tasemel ka veidi üllatav. Kolmel distantsil rekordeid uuendanud Liiv jäi kõige rohkem rahule 500 meetri esimese sõiduga.

Eesti rekordiga 34,12 sai Liiv üheksanda koha, kuid võidumees Jordan Stolz oli temast vaid 24 sajandikku kiirem. Euroopa sprinteritest oli Liiv kolmas, edestades kõiki hollandlasi eesotsas valitseva maailmameistri Jenning De Booga.

"Võibki öelda, et see oli kõige suurem üllatus minu jaoks sellel nädalavahetusel," kommenteeris ta ERR-ile. "Karjääri parim esimesed sada meetrit - pole kunagi nii head sadat meetrit uisutanud, kui seda tegin nüüd rekordisõidus. Samuti ka ring oli väga kiire. Selle sõiduga võib väga-väga rahule jääda."

1000 meetri distantsil jäi Liivi sõnul parandamisruumi stardis, kuid lõpptulemus oli sellegipoolest väga hea. Alistades esimest korda ühe minuti ja seitsme sekundi piiri, saavutas ta seitsmenda koha ning tõusis maailma kõigi aegade edetabelis 20 parema hulka."

"Tegelikult läks kõik plaanipäraselt," lausus 1.06,73 uisutanud eestlane. "Ise küll ei uskunud, et 1.06 tuleb kohe ära. Stardiga kindlasti ei või rahule jääda. Millega võib, on esimene ring ja teine ring."

Edukad stardid olümpiahooaja esimesel MK-etapil andsid positiivset tagasisidet treeningprotsessis tehtud muudatuste kohta.

"Tegelikult võiks öelda, et ma olen teinud vähem kiirust. Me tegelikult panime rohkem rõhku laktaadi taluvuse parandamisele ehk me tegime pikemaid treeninguid ja tänu sellele oligi nii, et sprinditreeningud jäid nagu teisejärguliseks," kirjeldas Liiv.

"Kiirete trennidega alustasime üsna hilja: september, oktoobri algus, tegelikult ka augusti - seal panime hästi palju rõhku laktaadi taluvuse parandamisele ja seal mõningad muudatused ka rattatreeningutes. Tegelikult oli suhteliselt palju muudatusi."

Mõlemal sprindidistantsil on Salt Lake Citys püstitatud rekordeid Calgarys üsna raske üle sõita, ehkki sealgi on väga kiire jää. Küll aga näeb Liiv võimalust parandada 1500 meetri rekordit. Eesmärk on ka sel distantsil kvalifitseeruda olümpiale.

"Nüüd ongi kindel, et 500 ja 1000s meetris on koht olemas - olümpiale siis. Kindlasti tahaks tegelikult 1500 meetris aega parandada," sõnas Pekingi olümpia 1000 meetri seitsmes mees. "Ma arvan, et siin on võimalik sõita päris kiireid aegu."